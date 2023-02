Sport x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Sport vão escrever mais um capítulo na história da rivalidade entre tricolores e rubro-negros. Nesta quarta-feira (22), as equipes se enfrentam em duelo válido pela Copa do Nordeste. A partida será na Ilha do Retiro, no Recife, casa do Leão. O Bahia precisa vencer para ter a chance de se aproximar do G4. O Esquadrão inicia a rodada na vice-lanterna do grupo B. A equipe tem quatro pontos e está a três dos clubes que estão na zona de classificação. Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

Sport x Bahia terá transmissão ao vivo na TV Aratu, em TV aberta, e no canal Nosso Futebol, o PPV da Copa do Nordeste, disponível na SKY, Claro TV e DGO (antigo Directv Go). Outra opção é o serviço pago da plataforma OneFootball. A partida começa às 21h30.

Prováveis escalações:

Sport: Renan, Deyvson, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho, Pedro Martins e Jorginho; Labandeira, Vagner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira.

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Marcos Victor, Raul Gustavo e Matheus Bahia; Acevedo, Mugni e Daniel; Kayky, Everaldo e Jacaré. Técnico: Renato Paiva.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Antonio Dib Moraes de Sousa. Ele será auxiliado por Rogerio de Oliveira Braga e Janystony Rabelo de Melo (trio do Piauí).