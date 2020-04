SSA e RMS têm fim de semana com menor número de mortes do ano

Salvador e Região Metropolitana (RMS) tiveram o final de semana com o menor número de homicídios de 2020. Foram três casos e uma tentativa.A primeira morte registrada no final de semana, foi na madrugada de domingo (26). A vítima, Douglas Lacerda Lisboa de Jesus, 29 anos, foi assassinado na Rua E, no Alto do Cabrito. Já na noite de domingo a polícia registrou a morte de Leandro Silva Costa, 30, na Rua Dr Jorge Costa, em Águas Claras, por volta das 20h. Pouco tempo depois era registrado o terceiro homicídio do dia, dessa vez, na Ilha de São João, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima foi Emanuel Sousa de Carvalho.

Os assassinatos são investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela 22a Delegacia Territorial (DT/Simões Filho). Informações preliminares apontam relação com tráfico de drogas. Além das mortes, foi registrada no final de semana também uma tentativa de homicídio. No sábado, Pedro Paulo Soares, 29 anos, sofreu uma tentativa de homicídio nop bairro de Tancredo Neves, em um local conhecido como Parquinho, por volta das 8h50. Não há informação sobre o estado de saúde da vítima.