SSP corrige: tiroteio em Jaguaribe deixou três mortos

Três mortos. Esse é o número deixado pelo atentado ocorrido na praia de Jaguaribe, em Patamares, Salvador. As primeiras informações divulgadas pela Polícia Militar apontavam que três das seis pessoas baleadas morreram. No entanto, a Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP/BA) corrigiu a informação às 22h30 e apontou que foram três vítimas fatais.

A vítima sobrevivente aos tiros é André Luiz Cunha dos Santos. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã e houve uma falha de comunicação no local, de onde saiu a informação de sua morte. Na realidade, André passou por uma cirurgia e se recupera. Em uma rede social, um amigo informou que 'ele está vivo e lúcido'. Não conseguimos contato com familiares dele.

Com isso, a informação correta é que foram 6 pessoas atingidas: 3 mortos e outros 3 feridos. As mortes confirmadas foram da jovem Juliana Celina da Santana Silva Alcântara, de 20 anos; Igor de Oliveira Lima, adolescente de 16 anos; e o alvo principal da ação: Lucas Santos da Cruz, de 27 anos.

Além de André, os outros feridos foram a mãe de Juliana, identificada como Elenilce Alcântara, e um outro homem que está internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE).

Relembre o caso

Na tarde desta terça-feira (5), dois homens armados foram até a faixa de areia da praia de Patamares e atiraram contra as pessoas. O alvo era um homem chamado Lucas Santos da Cruz, 27 anos, que morreu no local. No entanto, os criminosos abriram fogo aleatoriamente e mataram outras duas pessoas e deixaram mais três feridas.

Segundo a Polícia Militar, os homens chegaram de moto e dois desceram até a areia. Ao identificarem um rival, iniciaram o tiroteio, que acabou atingindo outras pessoas que correram desesperadas na praia.

A praia de Jaguaribe é muito conhecida por ser um point famoso de surfistas por conta de suas boas ondas. Durante toda semana, escolinhas de surfe fazem aulas por ali para iniciar novos aspirantes ao esporte, mas a praia também é bem vista por quem é mais experiente. Além disso, Jaguaribe também é muito frequentada por banhistas que moram na região de Patamares, Piatã, Itapuã, Boca do Rio, Imbuí e adjacências. A tarde de hoje estava tranquila, com poucas pessoas na faixa de areia. Até que tudo aconteceu.

O CORREIO entrou em contato com diversas testemunhas que presenciaram o fato. Nenhuma delas quis se identificar com medo e ainda traumatizados com a situação. Uma delas afirmou que a praia estava vazia quando ouviu três tiros e todo o mundo ficou assustado. " "Depois houve mais tiros e todos começaram a correr", relatou.

De acordo com a testemunha, os bandidos encostaram na barraca onde estava Lucas. O sobrevivente afirma que aparentemente havia dois alvos e por isso aconteceram os disparos aleatórios.

"Foi o que tomou o primeiro tiro. O vi andando até a praia, ele estava com um buraco aberto, foi bem bizarro. Eu fui desesperado correndo para o mar. Eram aparentemente três caras, dois foram para a areia e um foi pra calçada", disse à reportagem do CORREIO.

Um outro jovem que costuma frequentar a praia para surfar disse que estava conversando com amigos em um aplicativo de mensagens quando ouviu os tiros. "Eu estava resenhando com uns amigos e combinando para ver se dois deles iriam para a praia, quando ouvi tiro e correria. Só vi um morto na areia, saí correndo. Fiquei muito assustado, estou tremendo até agora. Foi muito bizarro, não quero voltar mais nesse lugar", disse ele, que pediu para não se identificar.

Uma jovem que foi até Jaguaribe com a amiga diz que saiu aproximadamente 15 minutos antes de tudo acontecer. A pessoa que estava com ela viu tudo e correu quando ouviu os primeiros disparos. "Foi a pior coisa que já vivi em minha vida. Desde o ano passado não ia à praia por causa da pandemia, hoje decidi arriscar porque estava com saudade do mar e acabou assim", contou.

O CORREIO apurou que o alvo principal da ação, Lucas Santos da Cruz, morava em frente ao Beco Toque de Bola, na Boca do Rio, e possuia entrada por tráfico de drogas, além de ser um assaltante conhecido na região. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP/BA) afirmou estar indignada com o crime bárbaro e informou que determinou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prioridade na investigação dos homicídios ocorridos.

Ainda de acordo com a SSP, informações iniciais apontam para uma relação com o tráfico de drogas. Além disso, a Secretaria disse que testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras da região serão analisadas.