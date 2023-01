SSP desmonta acampamentos golpista em frente ao quartel da Mouraria

Cumprindo ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) desmontou acampamentos golpistas de bolsonaristas em ação simultânea que aconteceu em Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana na tarde desta quarta-feira (9).

Coordenada pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Choque, do Bepe, do Águia e da 2ª Companhia Independente (CIPM) foram até o bairro da Mouraria, na capital baiana, e iniciaram o processo de negociação. Seis toldos, cadeiras, banheiros químicos e isopores, que davam suporte aos radicais de extrema direita, foram removidos.

Equipes de negociação do Bope dialogam com os radicais para evitar aglomeração na porta do quartel que fica na região, segundo a SSP.

“Temos uma ordem judicial a ser cumprida e, conforme esta ordem estabelece, a Polícia Militar será responsável por isso (pela retirada dos acampamentos), mas nós não podemos fazer isso sem dialogar com o Exército. Então fizemos uma agenda de trabalho para que a gente possa cumprir a ordem nas próximas horas, nos próximos dias”, explicou mais cedo o governador Jerônimo Rodrigues.

Ao longo da manhã, Jerônimo se reuniu com o vice-governador Geraldo Junior, os secretários de Segurança Pública, Marcelo Werner, da Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, e de Administração Penitenciária e Ressocialização, José Antônio Gonçalves, além dos secretários de Gabinete, Adolpho Loyola, e de Relações Institucionais, Luiz Caetano. O comandante geral da Polícia Militar, Coronel Paulo Coutinho, a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, e a Procuradora Geral do Estado, Bárbara Camardelli também participaram dos trabalhos, assim como o General de Divisão Marcelo Guedon, comandante da 6ª Região Militar, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Adolfo Menezes, e a Procuradora Geral de Justiça, Norma Angélica.

Encontro de governadores

Jerônimo participa ainda hoje de uma nova reunião com os governadores, agendada para às 18h, em Brasília. Eles vão reafirmar o compromisso em prol da democracia e a união para que esses episódios não aconteçam em outros pontos do país.

Desde domingo (8), a segurança foi reforçada pela Polícia Militar em alguns prédios públicos na Bahia. Entre os locais monitorados está o Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde estão sediados secretarias e outros órgãos da administração pública estadual.