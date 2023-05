SSP nega que vítima de ofensas racistas em loja de Salvador pediu por viatura

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) negou que a autônoma Andresa Fonseca, 27 anos, vítima de ofensas racistas em uma loja de conveniência na Avenida São Rafael, fez o pedido de envio de viatura para atender a ocorrência, assim como havia afirmado na denúncia feita nas redes sociais.

O caso aconteceu no final da tarde de sábado (6). Segundo Andressa, a autora se sentou na mesa em que ela estava e começou a proferir as ofensas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a mulher chega a dizer que não suporta “gente escura” e afirma que a vítima deveria se retirar da mesa.

Andresa relata que acionou a Polícia Militar (PM) através do telefone 190, mas foi informada que não seria possível o envio de uma viatura e que ela deveria ir até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Em nota, a SSP confirmou que a vítima solicitou orientação de como registrar um caso de racismo, mas que "em nenhum momento é feito pedido de viatura, na ligação para o 190."

A Secretaria acrescenta ainda que o atendente esclareceu que a vítima deveria procurar uma Delegacia, perguntou em qual bairro ela se encontrava, indicou a unidade mais próxima e forneceu o telefone para contato. Por fim, a SSP enfatizou que "repudia qualquer ato de racismo e atua para combater essa prática".

O advogado Tiago Melo, que é amigo da vítima, publicou o vídeo nas redes sociais na tentativa de identificar a agressora e, assim, denunciar o crime de injúria racial. Depois da repercussão do caso, a defesa conseguiu identificá-la.

"Andresa chamou a polícia, mas eles informaram que como não houve violência física, não enviariam uma viatura. A polícia frustrou o flagrante e a identificação dessa mulher, que seria identificada na delegacia", afirma.

Para Tiago Melo, a recusa em ir até o local do suposto crime é representativa do racismo estrutural. "Se fosse uma pessoa branca sofrendo alguma ofensa, a viatura tivesse ido. Os bairros populares são preteridos com relação à assistência policial", pontua.

No domingo (7), Tiago e Andresa voltaram ao local do episódio para gravar entrevistas com emissoras de televisão e encontraram a mulher, que novamente fez ataques de cunho racista.

"Hoje fomos no mesmo local e ela estava lá. O pessoal de uma emissora falou com ela e ela proferiu mais ofensas racistas, foi impressionante", relata o advogado.

Até o dia 2 de maio, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) já havia registrado 17 casos de injúria racial apenas neste ano. Além desses, outros 15 casos de crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor estão registrados no sistema do MP. Entre janeiro e abril do ano passado, foram 26 casos de injúria racial na Bahia.

No dia 23 de maio, Adriana Pereira Santiago, 32, gerente de um restaurante no Pelourinho, foi vítima de falas racistas no seu ambiente de trabalho. A carioca Maria Angelica Guedes de Jesus Machado, de 64 anos, teria dito que Adriana não poderia ser gerente por ser negra. A turista foi conduzida à Central de Flagrantes e foi liberada logo em seguida. A Polícia Civil investiga o caso.

Crime de injúria é inafiançável e pode render prisão de até cinco anos

Em janeiro deste ano, o crime de injúria racial foi equiparado ao racismo. Isso significa que ele não prescreve e é inafiançável. Com a tipificação da injúria como racismo, fruto da Lei 14.532/2023, a punição saltou de um a três anos para dois a cinco anos. A pena é dobrada se o crime for cometido por duas ou mais pessoas.

A mudança foi um marco importante porque condutas racistas recebiam penas mais leves já que o crime não era tipificado como racismo. Enquanto a injúria consiste em ofender alguém por elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, o crime de racismo versa sobre uma coletividade indeterminada.