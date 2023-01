SSP reforça segurança no Farol da Barra após suposta mobilização golpista

O policiamento ostensivo na região do Farol da Barra, em Salvador, foi reforçado, nesta quarta-feira (11), para a mobilização de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, prevista para ocorrer no início da noite.

A decisão foi tomada após solicitação do Ministério Público Federal (MPF), realizada pela manhã, pelo monitoramento sobre possível necessidade de reforço da segurança. O objetivo do pedido é garantir a ordem e evitar acontecimentos similares aos do último domingo (8), em Brasília, quando aglomerações com a finalidade de dissolução do Estado Democrático de Direito destruíram o patrimônio público, histórico e cultural do país.

A providência adotada partiu de um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que apontou a existência da circulação de mensagem sobre suposta mobilização antidemocrática no Farol da Barra, em fase de articulação nas redes sociais, intitulada "Mega Manifestação Pela Retomada do Poder". A denúncia chegou ao conhecimento do MPF por meio do canal aberto pela instituição para receber informações sobre os atos de vandalismo na capital federal.

O secretário da Segurança Pública do Estado, Marcelo Werner, determinou o aumento do efetivo da Polícia Militar e a ativação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da pasta. O centro acompanhará os atos com o monitoramento de representantes das quatro forças, em tempo real, através das câmeras de segurança espalhadas na região.

“Não iremos tolerar qualquer atitude que ultrapasse a livre manifestação pacífica e ordeira. Estamos adotando todas as medidas nos limites da lei para que acontecimentos como os assistidos em Brasília não se repitam no nosso estado”, afirmou o titular da pasta.

Equipes veladas também serão aplicadas no evento e em outros pontos de atenção levantados pela Superintendência de Inteligência com o objetivo de prevenir atos criminosos, como o de vandalismo. Unidades da Polícia Civil que atendem a região também tiveram o efetivo reforçado.

Nos ofícios, o MPF também solicitou que, caso o evento se concretize, sejam identificadas as pessoas que se manifestem com teor voltado à dissolução do Estado Democrático de Direito ou qualquer outro conteúdo de caráter antidemocrático. A medida tem o propósito de assegurar a eventual apuração e responsabilização dos envolvidos.

Os pedidos vão instruir notícia de fato que tramita na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) do MPF, com o objetivo de: "apurar eventuais ilegalidades, pela perspectiva dos limites da liberdade de expressão e defesa do Estado Democrático de Direito, nas manifestações realizadas como protesto ao resultado das eleições para presidente do Brasil".