Star+ anuncia a série How To Be a Carioca, com Seu Jorge

A plataforma de streaming Star+ anunciou, nesta segunda-feira (20), o início das gravações da série How To Be a Carioca, nova produção original de comédia que chegará na plataforma em 2022. Com direção criativa de Carlos Saldanha (Rio, A Era do Gelo, O Touro Ferdinando e Cidade Invisível), que também assina como diretor episódico, juntamente com a Joana Mariani e René Sampaio, a série baseada no best-seller homônimo, gravada na cidade do Rio de Janeiro e várias localidades pelo mundo.

How To Be a Carioca se vende como um verdadeiro manual de sobrevivência na Cidade Maravilhosa, onde a cada episódio um estrangeiro viverá uma aventura no melhor estilo “gringo” na tentativa de se adaptar à cultura. Para isso, terá ajuda do “carioca da gema” Francisco, interpretado por Seu Jorge (Marighella, Cidade de Deus).