Star Wars Day: Carrie Fisher ganha estrela na Calçada da Fama

A atriz Carrie Fisher recebe, nesta quinta-feira, 4, uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, uma homenagem de 4 de maio a uma das figuras mais queridas da franquia Star Wars. Fisher - que morreu em 2016 - se juntou a Harrison Ford e Mark Hamill, coestrelas de Guerra nas Estrelas, na atração turística de Hollywood que reconhece personalidades do cinema, televisão, música e outras indústrias de entretenimento. As estrelas do trio estão todas localizadas no quarteirão 6.800 da Hollywood Boulevard, perto de onde o filme original estreou em 1977.

Carrie Fisher interpretou a princesa Leia Organa que, ao longo de seis filmes, se transformou de princesa em general liderando as forças do bem em sua luta contra regimes opressores com o objetivo de controlar uma galáxia muito, muito distante. Billie Lourd aceitará a estrela em nome de sua mãe.

Os fãs há muito fazem campanha para que Carrie Fisher receba uma estrela na Calçada da Fama. A homenagem vem em 4 de maio, essencialmente um feriado oficial para os fãs de Star Wars. Devotos em todo o mundo comemoram a data com uma variedade de homenagens, enquanto os varejistas realizam vendas especiais em mercadorias de Star Wars.

A cerimônia será realizada às 15h30 no horário de Brasília e transmitida ao vivo pela Câmara de Comércio de Hollywood. Carrie Fisher receberá a 2.754ª estrela na Calçada da Fama. Ford recebeu sua estrela em 2003 e Hamill foi homenageado em 2018.

Simpsons fazem crossover e Disney+ exibe nova temporada de curtas

O Star Wars Day é comemorado anualmente em 4 de maio. A escolha da data faz referência a um trocadilho com uma das frases mais conhecidas da série: May the force be with you ("Que a força esteja com você", em português).

Mais uma vez, a franquia vai ser homenageada em um novo curta-metragem de Os Simpsons, conforme divulgou a Disney, em suas redes sociais. O novo especial é chamado Maggie Simpson em Rogue (Não Exatamente) One, referência ao filme Rogue One: Uma História Star Wars, de 2016. O episódio mostrará a caçula Maggie em uma nova aventura nas galáxias do universo Star Wars.

Os fãs da saga terão duas estreias para aproveitar nesta quinta-feira, ambas no serviço de streaming Disney+: Star Wars: Visions (nova temporada) e o infantil As Aventuras dos Jovens Jedi. Conheça mais sobre os programas abaixo.

Star Wars: Visions - Volume 2

Ao estilo de séries como Love, Death & Robots e Oats Studios, mas referentes ao universo Star Wars, a ideia é trazer histórias curtas e sem necessariamente conexão entre si, com estilos de animação, temática e até sotaques diferentes. Enquanto a primeira temporada trouxe curtas produzidos por sete estúdios japoneses de anime, a nova leva de episódios foi feita por nove diferentes estúdios de animação espalhados pelo mundo.

As Aventuras dos Jovens Jedi

Os jovens Kai, Nash e os alienígenas Lys e Nubs são aprendizes de jedi que vão enfrentar desafios pilotando espaçonaves ou empunhando seu sabre de luz em uma animação bastante colorida que traz valores como respeito e amizade. Destaque para a participação de um mestre Yoda em formato 3D.

Outras séries originais que derivam de Star Wars:

The Mandalorian

Conta com três temporadas completas na plataforma e apresenta Din Djarin/O Mandaloriano, um guerreiro solitário que trabalha como caçador de recompensa. Em suas aventuras, ele encontra Grogu, uma criatura estranha e muito simpática, que se torna sua grande aliada. Juntos, eles embarcam em uma jornada pelos territórios esquecidos da galáxia, logo após a queda do Império e antes da criação da temida Primeira Ordem.

Andor

A série apresenta a história de Cassian Andor (Diego Luna), que, ao longo da produção, embarca no caminho destinado a transformá-lo em um herói rebelde. A série também mostra a história da crescente rebelião contra o Império e como as pessoas e planetas se envolveram, sendo esta uma era repleta de perigos, enganos e intrigas.

Obi-Wan Kenobi

Apesar dos perigos de ser um sobrevivente Jedi no auge do Império, Obi-Wan Kenobi é forçado a deixar o anonimato em Tatooine para enfrentar uma nova ameaça.

O Livro de Boba Fett

Deixando de ser um Caçador de Recompensas, Boba Fett se reinventa em Tatooine junto de Fennec Shand.

The Clone Wars

A saga de Star Wars continua, com animação de computador de primeira linha com qualidade de filme, personagens clássicos, muita ação e a batalha atemporal entre o bem e o mal em uma galáxia muito, muito distante!

Histórias dos Jedi

Uma jornada pela vida de dois Jedi distintos: Ahsoka Tano e Conde Dookan. Eles serão testados enquanto tomam decisões que determinarão os destinos deles.

Star Wars Rebels

É um tempo sombrio na galáxia, mas a tripulação da nave espacial Fantasma defende aqueles que não podem lutar por si mesmos, fornecendo a faísca para uma rebelião.

The Bad Batch

Meses depois dos acontecimentos em Kamino, os Mal Feitos continuam sua jornada, navegando pelo Império após a queda da República. Eles encontrarão amigos e inimigos, alguns novos, outros conhecidos, em diferentes missões mercenárias e eletrizantes que os levarão a lugares novos e perigosos.

Star Wars: A Resistência

Kaz embarca em uma missão de espionagem para a Resistência, mas se envolve com pilotos, piratas e o misterioso dono da plataforma em que está estacionado.