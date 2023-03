Starbucks em Salvador tem produtos a venda por até R$230; mais barato é R$7

A primeira Starbucks do Nordeste foi aberta em Salvador. A franquia da cafeteria americana tem em seu cardápio opções de cafés quentes, gelados, chás e bebidas refrescantes. Além destes, as opções de comidas variam dos clássicos americanos como donuts e cookies até os brasileiros como coxinha e pão de queijo. Os valores são compatíveis com algumas cafeterias semelhantes da capital baiana, o produto mais barato, uma garrafa de água mineral de 500ml, custa R$7,00.

O espaço da loja comporta até 75 clientes de uma só vez. Em todas as mesas há tomadas que proporcionam um ambiente confortável para quem deseja trabalhar no local. Localizada no terceiro piso do Shopping da Bahia, o Starbucks gerou em alguns clientes a sensação de uma experiência de aeroporto. Além do cardápio de alimentos há uma pequena loja com canecas e copos da marca, os valores variam entre R$30 e R$230. Nos primeiros dias de inauguração as filas estão intensas no período da tarde e noite, mas menores no período da manhã.

Confira no vídeo mais sobre o ambiente, preços e a experiência do cliente com a repórter Isis Cedraz.





