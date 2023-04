Startup insere mulheres baianas no mercado da tecnologia

A edtech Laboratória,que atua em seis países da América Latina em prol da equidade de gênero no segmento da tecnologia, chega a Salvador com um bootcamp voltado para inserir mulheres baianas nas vagas de emprego do mercado tech.Com o apoio do Google.org, a missão da Laboratória é possibilitar que mulheres comecem uma carreira promissora no crescente mercado da tecnologia, conquistando renda própria ou ganhando mais do que pagam os seus empregos atuais. Neste segmento, as remunerações iniciais giram em torno de R$ 4 mil.

Com o curso intensivo com duração de seis meses e 100% virtual, o bootcamp está com inscrições abertas em Salvador e irá formar cerca de 60 mulheres em desenvolvedoras web. As aulas começam no mês de julho e é possível se inscrever através do site https://selecao.laboratoria.la/,onde também estão listados os detalhes sobre o processo seletivo.

“Precisamos superar o paradigma de que a área de tecnologia é um reduto masculino. Na Laboratória acreditamos que o talento está em todas as partes e que, muitas vezes, as mulheres só necessitam de uma oportunidade para brilhar. E é justamente por isso que decidimos trazer nosso bootcamp para a Bahia”, aponta a cofundadora da Laboratória no Brasil e CMO global da organização, Regina Acher.