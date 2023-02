Stefani vence a 18ª seguida e vai à final de duplas em Abu Dhabi

A brasileira Luisa Stefani, número 36 do mundo, conseguiu mais um importante resultado ao se garantir para a final de duplas do WTA 500 de Abu Dhabi, neste sábado (11). Ao lado da chinesa Shuai Zhang, ela derrotou as rivais Miyu Kato (Japão) e Monica Niculescu (Romênia) por 2 sets a 0 com parciais de 7/ e 6/3 em 1 hora e 24 minutos de partida.

Com o resultado, Luisa Stefani alcançou a sua 15ª decisão de WTA na carreira. Além disso, a tenista brasileira aumentou a sua série invicta e contabiliza agora 18 vitórias.

Medalhista de bronze nas Olimpíada de Tóquio, Luisa vai em busca de seu terceiro troféu neste ano. Em 2023, já faturou o WTA 500 de Adelaide tendo como parceira a americana Taylor Townsend e também se sagrou campeã do Australian Open nas duplas mistas com Rafael Matos.

De olho em mais uma taça para rechear seu currículo, Luisa Stefani se prepara agora para enfrentar a japonesa Shuko Aoyama e Chan Hao-Ching, tenista de Taiwan, no confronto final do torneio.

No jogo deste sábado, que garantiu presença na decisão, Luisa e Zhang encontraram dificuldades no primeiro set. A definição veio após uma quebra de serviço, onde conseguiram fechar a primeira parcial em 7/5.

No segundo set, Miyu Kato e Monica Niculesco forçaram bastante o saque, mas não conseguiram mostrar eficiência para segurar o bom volume de jogo das rivais. Luisa e Zhang mostraram mais equilíbrio, abriram uma vantagem de 4 a 0 e administraram a vantagem para para definir o triunfo e garatir presença da decisão do WTA.