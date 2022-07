Stênio Garcia se revolta após críticas sobre agressão da esposa: "Indignado"

A cena que os internautas viram na tarde desta quarta-feira (13), na Rede TV!, durante o programa A Tarde é Sua, com o ator Stênio Garcia, rodou das redes sociais e deixou vários seguidores chocados com a forma que o famoso foi tratado pela esposa, Marilene Saade.

Ele conversava sobre um livro, escrito pela amiga Beth Goulart, quando a companheira chegou e colocou, de forma raivosa, a máscara de proteção contra Covid-19. "Não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora", disse Saade. "Socorro", gritou o ator sendo levado para longe da reportagem.

Horas depois, o ator foi às redes sociais defender a esposa e comentar que os internautas estavam sendo injustos com os cuidados da amada.

"Gente, por favor, a Marilene sempre cuidou de mim. Eu estou vivo aqui, com saúde, graças a ela. Eu queria que vocês parassem com isso porque tá me separando dela. É a pessoa que me protege, a pessoa que me resguarda".

Ainda nos stories do Instagram, ele reapareceu falando que os seguidores estavam maltratando a companheira com palavras e criticas. "Eu tô indignado com vocês, vocês não têm o direito de maltratar a Marilene como estão maltratando. Ela me trata muito bem. Vocês estão destruindo a relação de amor, isso que vocês fazendo", disse.