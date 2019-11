Stephen Curry desfalcará o Golden State Warriors por três meses

Stephen Curry está fora da NBA por, pelo menos, três meses. O astro do Golden State Warriors sofreu uma fratura na mão esquerda durante o jogo contra o Phoenix Suns, na última quarta-feira (30) e, nesta sexta (1º), passou por cirurgia. Com o tempo de recuperação, o armador perderá, no mínimo, 41 jogos.

A fratura de Curry aconteceu em um lance dentro do garrafão, a 8:31 do fim do terceiro quarto. Na tentativa de driblar Kelly Oubre Jr., o jogador sofreu uma queda sobre a mão esquerda. O pivô Aron Baynes, dos Suns, também acabou caindo sobre a mão do craque do Golden State, que rapidamente deixou a partida. O jogo terminou em vitória do Phoenix por 121 a 110.

"Espera-se que Curry tenha uma recuperação completa e uma atualização em seu status será divulgada em três meses", diz o comunicado oficial dos Warriors.

O jogador é o maior nome ofensivo do time. Nesta temporada, porém, não vivia um bom momento. Em 4 jogos, teve médias de 20.3 pontos por partida. Nas bolas de três, que é seu grande ponto forte, teve apenas 24,3% de aproveitamento. E nos arremessos de quatra, 40,9%. Agora, o Golden State será comandado por Draymond Green e D'Angelo Russell.