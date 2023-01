Steven Spielberg faz declaração de amor ao cinema e à família

O pequeno Sammy aprendeu bem cedo que o cinema era a “persistência da visão”, causada por 24 quadros estáticos passando por um projetor por segundo. Ao conceito, transmitido pelo pai antes de assistir a O Maior Espetáculo da Terra (Cecil B. De Mille/ 1952), o garoto adicionou doses generosas de fantasia e criatividade. A experiência foi tão marcante que a partir dali o menino só queria saber de cinema, como se vê na fábula Os Fabelmans, filme que deu ao genial (apesar de inconstante) Steven Spielberg seu terceiro Globo de Ouro, prêmio entregue nesta terça-feira (10).

Com os dois pés fincados na magia que experimentou quando criança e na habilidade de conduzir a câmera de uma forma autoral, o cineasta de 74 anos desenvolveu sua carreira como contador de histórias extraordinárias. No quase autobiográfico Os Fabelmans, ele resgata a composição do seu imaginário, tecendo uma bela homenagem ao cinema e aos diretores que o influenciaram nesse primeiro momento (Cecil B. De Mille, John Ford, Alfred Hitchcock, Orson Welles), enquanto ambienta o público no que seriam suas memórias.

Embora trate Os Fabelmans como uma espécie de autobiografia, Spielberg mesclou ficção na história da família Fabelman (que seria a dele) com liberdades poéticas, numa brincadeira que deixa tudo mais simbólico e afetivo. O longa segue Sammy (vivido por Mateo Zoryan e Gabriel LaBelle) ao longo dos anos e mostra como a relação com a câmera o ajudou a superar desafios em casa, na escola e a fortalecer os vínculos com os parentes mais próximos.

Michelle Williams (um tanto caricata; talvez, numa referência ao cinema mudo) e Paul Dano (numa atuação contida, sensacional) vivem Mitzi e Burt, pais do garoto, que são as vias principais nessa jornada ao passado. Pianista e dona de uma personalidade lúdica, a mãe incentiva o filho nas artes. Engenheiro da computação pragmático e visionário, o pai trata a paixão de Sam pelo cinema como um hobby passageiro e o pressiona para focar numa profissão confiável.

Veja o trailer de Os Fabelmans:

O terceiro adulto presente na história, e que serve de estopim para a separação do casal Fabelman, é o ‘tio’ Benny (Seth Rogen), com quem Mitzi mantém uma relação ambígua, mas muito palpável. Essas diferenças resultaram em várias mudanças de endereço e um divórcio dolorido, ao que assistimos numa das melhores sequências do longa, conduzida com delicadeza e destreza impressionantes.

A perda da estabilidade doméstica faz um contraponto interessante no fortalecimento do olhar humanístico que o jovem cineasta vai construindo. O preconceito sofrido pelos judeus nos EUA do pós-guerra ou o conservadorismo das ‘famílias de bem’, por exemplo, são camadas que o frágil Sammy incorpora em sua obra criativa para desvendar a complexidade do mundo adulto.

Veja o momento em que Spielberg agradece ao prêmio no Globo de Ouro:

Steven Spielberg wins Best Director of a Motion Picture for The Fabelmans. #GoldenGlobes pic.twitter.com/SjiUbLc0W7 — NBC Entertainment (@nbc) January 11, 2023

A curiosidade é inevitável para saber o que é verdade nessa cinebiografia. Leah, a mãe de Spielberg, realmente se separou de seu pai, Arnold, em 1966, para viver um relacionamento com Bernie Adler, o ‘tio’ Benny, e se casaram apenas um ano depois. Assim como é mostrado na história, Spielberg contou ao New York Times que descobriu o caso da mãe quando editava um filme caseiro e percebeu que sua câmera viu o problema antes dele: “Um dos momentos mais difíceis que vivi, aos 16 anos.”

Leah, que morreu em 2017, aos 97 anos, realmente teve um macaco. O diretor contou ao The Hollywood Reporter que o animal foi uma ajuda terapêutica e a ajudou num período de “grande depressão” após a morte da mãe dela e a falta de plenitude no casamento.

