STF define até 2 de maio futuro de 16 baianos presos por atos extremistas em Brasília

Dos 67 extremistas da Bahia presos por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, em Brasília, 16 terão os destinos selados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) até a próxima terça-feira. Este é o prazo previsto para que a Corte decida se abre ou não processo penal contra mais de 200 militantes bolsonaristas envolvidos nos ataques aos Três Poderes. Da lista de baianos na mira do Supremo, há nove homens dos 18 aos 46 anos e sete mulheres, quase todas na faixa dos 51 anos aos 56 anos. Dez deles foram acusados de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de promover golpe de estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Turma dos mentores

Outros seis baianos fazem parte da relação de investigados como autores intelectuais do ato ou denunciados pela Procuradoria-Geral da República por instigá-lo e podem responder por incitação ao crime e associação criminosa.

Procura-se uma lei

A julgar pelas atividades recentes na Assembleia Legislativa, o Regimento Interno da Casa desapareceu e ninguém se deu ao trabalho de procurá-lo. Prova disso foi a sessão de anteontem, quando foram aprovadas em plenário cerca de 30 matérias de autoria dos próprios deputados estaduais, entre projetos de lei e concessão de honrarias. Mesmo com a pauta de votações trancada por conta da proposta para garantir o piso nacional aos professores indígenas, que estourou o prazo previsto para textos em regime de urgência, um acordo de líderes atropelou o Regimento e permitiu que o pacotaço de projetos fosse analisado ao arrepio da lei.

Duplo atropelo

O rolo-compressor passará outra vez sobre o Regimento da Assembleia semana que vem. Na ocasião, serão analisadas propostas dos parlamentares adiadas por falta de consenso, seja pela natureza polêmica ou por encontrarem forte resistência. É o caso do projeto que proíbe pistolas d'água no Carnaval de Salvador, apresentado pela deputada Olívia Santana (PCdoB) no rastro das críticas ao bloco As Muquiranas na folia deste ano, e um pedido de honrarias para o ex-presidente Jair Bolsonaro, de autoria do deputado Diego Castro (PL).

Carta única

Embora o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Carlos Muniz, tenha adotado sigilo total sobre o novo partido, cujo anúncio está previsto para hoje, a maioria das lideranças do arco de sustentação do Palácio Thomé de Souza e da bancada oposicionista aposta em um só caminho: o de que a sigla escolhida por Muniz integra a base do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Capital inicial

A primeira colocação da Bahia no ranking dos estados nordestinos com maior saldo no número de postos de trabalho com carteira assinada em março, segundo o atual balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), deve-se ao bom desempenho da capital. Das 9.324 vagas do estado, 2.762 foram geradas em Salvador, quase 30% do bolo.