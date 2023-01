STF diz que exemplar original da Constituição está intacto após invasão de terroristas

O Supremo Tribunal Federal (STF) informou neste domingo (8) que o exemplar original da Constituição Federal está intacto após a invasão de bolsonaristas golpistas à sede do tribunal. Durante a tarde deste domingo circularam vídeos nas redes sociais mostrando que um exemplar da Constituição de 1988 estava nas mãos de um bolsonarista. Segundo o Supremo, porém, trata-se de uma réplica que se encontrava no Salão Branco do STF. O exemplar original continua no museu do tribunal, intacto.

