Sthe Matos comenta sangramento no cérebro: 'Dor de cabeça anormal'

A influenciadora Sthefane Matos, de 23 anos, deu detalhes da sua internação na UTI depois de descobrir um sangramento no cérebro. Em entrevista ao quadro Bem Estar, do Encontro (TV Globo), ela contou que já vinha se sentido mal cinco dias antes de ser internada: "Eu estava com fortes dores no corpo, já tinha tido dores de cabeça, mas era muito leve. Também tava com uma tosse muito intensa, tava gripada, e já tinha testado negativo pra covid”.

A dor de cabeça, então, ficou mais intensa: "Ficou anormal. A dor foi do 0 a 10 em 1 minuto. Eu não conseguia abrir os olhos e acabei perdendo os sentidos”. Sthe relatou que as amigas que estavam com ela nesse momento disseram que ela nem conseguia responder o que lhe era perguntado. Ao chegar no hospital, os médicos suspeitaram de um sangramento ao ver uma macha na tomografia, mas precisaram fazer exames mais específicos, como uma ressonância. A hipótese de AVC foi descartada.

"Pode ter sido em um momento de mais esforço, como eu tava no quadro viral, eu tava tossindo bastante. No momento que eu me esforcei mais na tosse, uma artéria pode ter rompido e causado esse possível sangramento", explicou a influenciadora. De alta desde a semana passada, ela conta estar aliviada. "Eu fiquei muito assustada. Só pelo fato de ser um sangramento, eu já fiquei muito abalada, e pelo fato de ter ido pra UTI”.