Sthe Matos dá beijão em poeta alagoano crush de Anitta

A influencer baiana Sthe Matos foi flagrada aos beijos com o poeta alagoano Hugo Novaes na madrugada deste domingo (26). Hugo é o mesmo que deu um beijão em Anitta no palco do Domingão do Huck. Ele venceu uma disputa com outros dois concorrentes para se tornar o novo crush da diva pop.

Sthe e Hugo ficaram na festa de aniversário de Lucas Guimarães, marido do também influencer Carlinhos Maia, em Alagoas. Em vídeo nas redes sociais, Sthe e Hugo aparecem se beijando.

Sthe e Hugo ficaram em festa em Alagoas

Na festa também estavam dois ex-namorados de Sthe: Victor Igoh e Abner Pinheiro. A influencer baiana escreveu em seu Instagram: 'É de férias com o ex?'.