Sthe Matos desfila em São Paulo e comemora: 'Muito chique'

A influenciadora Sthe Matos, de 24 anos, mostrou que tem talento não só para as redes sociais, mas também na passarela. A baiana viajou para São Paulo nesta segunda-feira (3) e desfilou para a marca de Eduardo Amarante.

Com um vestido preto, com pedraria, a famosa distribuiu simpatia e sorrisos nos bastidores do evento. Além disso, ela encontrou sua ex-colega de confinamento da Fazenda 2021, Mileide Mihaile.

"A modelo de vocês aiiii equipe! Pela primeira vez na passarela. Nova coleção Amarante do Brasil Primavera / Verão. A convite do querido Eduardo Amarante", disse.

No Instagram, a mãe de Apolo conversou com os seguidores sobre ter ido pela primeira vez para a passarela. "Estou muito chique mesmo, a blogueira de vocês vai desfilar. Muito feliz", comentou.

Recentemente, Sthe Matos entrou em uma polêmica envolvendo o namorado, Kevi Jonny e a ex-namorada do cantor, Letícia Costa. A influenciadora contou sobre as tentativas do artista em voltar a namorar com ela quando ainda estava tentando entrar em um relacionamento com Sthe Matos.

"Vivi um relacionamento por anos, um relacionamento que todos a nossa volta e da nossa cidade (Senhor do Bonfim/BA), sabiam. Nosso namoro nunca se tornou público em rede social por um pedido dos empresários que juravam que assumir um namoro nesta fase atrapalharia o crescimento dele", disse Letícia.