Sthe Matos é garota propaganda da nova loja da Shein em Salvador

A loja pop-up da Shein em Salvador terá a baiana Sthe Matos como garota propaganda. Imagens da influencer serão exibidas no espaço que ficará aberto no Shopping da Bahia entre os dias 11 e 13 de março.

Durante o período, os visitantes terão acesso a uma curadoria exclusiva de cerca de nove mil peças de roupas femininas, masculinas, infantis e plus size das mais variadas tendências globais, que estarão disponíveis para compra via cartões de débito ou crédito, em um ambiente temático inspirado na riqueza da cultura baiana.

A loja terá peças entre R$ 13 e R$100. A Shein também disponibilizou um cupom de desconto para os clientes, que receberam o aviso da novidade nesta segunda-feira (6). Com o cupom, é possível garantir 15% de desconto sem valor mínimo e 20% em compras acima de R$ 400.

Com 500 m², a loja pop-up no Shopping da Bahia, que estará localizada no terceiro piso, é a maior em área total até o momento e conta com ambientes instagramáveis onde os visitantes poderão tirar fotos de seus looks favoritos e compartilhar nas redes sociais. Quem usar a hashtag #SHEINBahia, marcando o perfil oficial @sheinbrasil_, poderá retirar um brinde exclusivo com a equipe no local (sujeito à disponibilidade de estoque e enquanto a pop-up Salvador/BA estiver em funcionamento).

As compras físicas estarão sujeitas à disponibilidade de estoque e caso o cliente deseje comprar um produto já esgotado em loja, ele poderá adquirir o mesmo item pelo app, com um desconto especial. Não serão permitidas trocas de produtos na loja, incluindo aqueles comprados no site e no app.

“Estamos indo para a nossa terceira loja pop-up no Brasil com o objetivo de tornar a beleza da moda cada vez mais acessível em um país de dimensões continentais. Sair do eixo Rio-São Paulo direto para o Nordeste é uma forma de celebrar a cultura do país. Salvador é uma cidade internacionalmente conhecida por traduzir o espírito e a alegria de ser brasileiro, e onde temos muitos fãs; por isso, não poderia ficar de fora do nosso roteiro”, explica Felipe Feistler, General Manager da Shein no Brasil.

O acesso à loja só será permitido por meio de um agendamento prévio e gratuito no site Sympla, de acordo com o horário e data escolhidos pelo cliente. A medida visa garantir um maior controle de fila e uma experiência de compra ainda mais confortável para todos.