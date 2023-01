Sthe Matos revela susto com homem que deu murros em seu carro; assista

A influenciadora baiana Sthe Matos relatou em seu Instagram que passou por uma situação assustadora em Salvador. A jovem comentou que estava em seu carro na noite desta segunda-feira (16), quando parou em uma sinaleira. Um homem se aproximou e quase quebrou o vidro do carro por causa de uma discussão.

A famosa relatou que um homem parou na frente do carro, na região do Salvador Shopping, pedindo dinheiro. Ao afirmar que não iria entregar, o suspeito começou a ameaçar a influenciadora e bater no vidro desesperadamente.

"Estávamos vindo ao shopping, paramos na sinaleira do lado do shopping Salvador. Eu dirigindo, Jéssica do lado e Apolo no fundo, na cadeirinha. Parou um cara na frente do carro. Eu achei que era um daqueles caras que lavam o vidro. Eu levantei o dedo e neguei, não queria. Mas não era um cara que lavava vidro, ele estava pedindo dinheiro. Foi automático. Cheio de carros na frente. Do nada esse cara começou a falar um monte de coisas, como: 'Eu não tenho nada a perder, vou quebrar esse vidro, sua desgraça'. Começou a xingar, esmurrar o vidro, gritar. Foi desesperador, o Apolo no fundo. Foi coisa de segundos que parecem", disse.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e apenas o emocional ficou abalado. A jovem alertou os fãs a tomarem mais cuidado no trânsito. "Quero dizer a vocês para terem cuidado nesse tipo de situação. Está difícil até de ajudar. Imagine uma pessoa dessa ao abrir o vidro? Não tem condições. Você fica com medo de sair na rua, nem em seu carro está seguro", finalizou.