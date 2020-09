STJD mantém punições e Léo Ceará e Vico desfalcam Vitória

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu nesta quarta-feira (30) manter as suspensões dos atacantes Vico e Léo Ceará pelos acontecimentos na partida de volta contra o Ceará, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Vico pegou um jogo de suspensão por reclamar com o árbitro na expulsão diante dos cearenses. Léo Ceará, por sua vez, pegou dois jogos por ter levado o cartão vermelho no primeiro tempo após troca de agressões com o volante Charles, do rival. Depois disso, ele invadiu o campo no final do jogo para reclamar com o árbitro.

Como o Vitória foi eliminado da Copa do Brasil naquela partida, os dois jogadores precisarão cumprir a suspensão na próxima competição organizada pela CBF. Por isso, ambos desfalcarão o rubro-negro contra o Operário.

Além dos atletas, o STJD manteve a suspensão do presidente Paulo Carneiro em 135 dias e aumentou a multa de R$ 21 mil para R$ 61 mil.

Menos mal que o técnico Bruno Pivetti contará com João Victor e Guilherme Rend, que se machucaram contra o CSA e precisaram ser substituídos. O zagueiro teve uma contratura na região lombar, enquanto o volante sofreu um trauma no joelho esquerdo. O meia Gerson Magrão volta de suspensão.