STJD marca nova data para julgamento do Sport; veja como o Bahia pode ser afetado

A disputa por uma vaga na primeira divisão pode sofrer interferência após o fim da Série B. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) irá julgar no dia 9 de novembro, às 11h, o caso envolvendo a invasão de torcedores no jogo entre Sport e Vasco, na Ilha do Retiro.

A partida terminou empatada em 1x1. Mas, entre as possíveis penas, está a perda do ponto conquistado pelo Sport. Neste caso, o Vasco seria declarado o vencedor e receberia os dois pontos, indo a 61.

Esse cenário, somado a uma possível derrota do cruz-maltino para o Ituano, pode influenciar na vida do Bahia. Caso o Esquadrão perca para o CRB, ficaria estacionado com 59 pontos. Assim, seria ultrapassado pela equipe paulista (que chegaria a 60) e pelo Vasco (com 61), deixando o G4 justamente na última rodada.

Essa mesma situação ficaria mais tranquila caso o tricolor empate com o CRB. O Bahia iria aos mesmos 60 pontos do Ituano, mas, neste momento, está na frente pelo saldo de gols. Para ficar para trás, o time paulista teria que golear o Vasco por, ao menos, quatro gols de diferença.

Já a possível punição ao Sport, com os dois pontos indo para o Vasco, será irrelevante para o acesso do Bahia caso o tricolor faça sua parte e ganhe. Assim, somaria 62 pontos e estaria garantido no G4.

A única mudança estaria relacionada ao posicionamento - se os cariocas forem declarados vencedores da polêmica e baterem o Ituano, iriam a 64 e ficariam na 3ª colocação, com o Bahia em 4º.