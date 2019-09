STJD nega anulação de Náutico x Paysandu e mantém acesso do Timbu

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou, nesta sexta-feira (20), o pedido do Paysandu para anular a partida contra o Náutico realizada no Estádio dos Aflitos no último dia 8 de setembro. O jogo garantiu o acesso à Série B ao clube pernambucano nos pênaltis, após terminar em 2x2. O Timbu conseguiu o empate depois de uma penalidade marcada pelo árbitro Leandro Vuaden.

Por unanimidade, os auditores do STJD votaram contra a impugnação e a sessão terminou em um placar de 7 a 0. Relator do caso, Mauro Marcelo de Lima e Silva iniciou o julgamento afirmando ser improcedente o pedido do Papão, que questionava a marcação do pênalti, aos 49 minutos do segundo tempo.

Com a decisão, todo o cenário do jogo será mantido - ou seja, o resultado do duelo e a ida do Náutico à Segundona. Enquanto isso, o Paysandu terá que disputar a Série C em 2020. O Papão pode recorrer da decisão, mas ainda não decidiu se fará isso.

Após a divulgação do resultado, o Timbu provocou o rival nas redes sociais. "Vencemos a batalha das batalhas na bola e no direito. Foi no tapete dos Aflitos e também no tapetão. Incontestável. De goleada, por unanimidade. Pode comemorar de novo o acesso, nação!", postou, no Twitter.

Vencemos a batalha das batalhas na bola e no direito. Foi no tapete dos Aflitos e também no tapetão. Incontestável. De goleada, por unanimidade. Pode comemorar de novo o acesso, Nação! — Náutico (@nauticope) 20 de setembro de 2019

Nesta segunda-feira (23), Náutico e Juventude farão, nos Aflitos, em Recife, o segundo jogo pela semifinal da Série C. No primeiro, o clube pernambucano perdeu por 2x1 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.