STJD pede a suspensão de oito jogadores envolvidos manipulação

A Procuradoria Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pediu a suspensão preventiva de oito jogadores envolvidos na Operação Penalidade Máxima II, que investiga um esquema de manipulação de resultados e apostas esportivas no futebol brasileiro. O pedido será julgado pelo presidente do órgão, Otávio Noronha.

A lista conta com Eduardo Bauermann (Santos), Moraes (Aparecidense/GO e ex-Juventude), Gabriel Tota (Ypiranga-RS e ex-Juventude), Paulo Miranda (ex-Juventude), Igor Cariús (Sport), Matheus Phillipe (Ipatinga-MG), Fernando Neto (São Bernardo) e Kevin Lomonaco (Bragantino).

Caso o pedido seja aceito, os jogadores citados serão suspensos preventivamente por 30 dias. Dos oito atletas listados pela Procuradoria do STJD, seis foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás.

O zagueiro Kevin Lomonaco e o lateral Moraes confessaram o crime e fizeram um acordo com o Ministério Público. Eles passaram de réus para testemunhas. Lomonaco está afastado do Red Bull Bragantino. O mesmo aconteceu com o zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos.

A Operação Penalidade Máxima teve início após o presidente do Vila Nova descobrir a participação de atletas do clube em um esquema envolvendo um grupo de apostadores. Os jogadores teriam feito acordo para manipular o resultado da partida contra o Sport, na última rodada da Série B do ano passado.

A fraude veio à tona porque Romário, jogador envolvido no crime, não cometeu o pênalti, frustrando as apostas, como está descrito na acusação.

"Tem-se que o próprio Bruno López detalhou para o presidente do Vila Nova os valores combinados com os atletas em caso de êxito e acrescentou que, como somente no jogo do Vila Nova Futebol Clube não houve o cometimento de pênalti, as apostas foram frustradas e agora ele cobrava de Romário o prejuízo em montante superior a R$ 500.000,00".

Com os desdobramentos das investigações, o MP de Goiás chegou ao nome de vários jogadores, empresários e apostadores envolvidos. Na semana passada, 16 pessoas foram denunciadas e virara réus no processo.