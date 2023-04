Streamer é perseguida por 4h em Taiwan durante live na Twitch

A streamer Jinnytty passou por um sufoco enquanto fazia uma transmissão na internet. A sul-coreana estava ao vivo em uma live na plataforma de streaming Twitch, durante visita a Taiwan, quando percebeu que um homem desconhecido a seguia. O indivíduo chegou a perseguir Jinnytty por 4h, até a polícia local ser acionada. Ele teria problemas mentais e foi levado a um hospital.

O susto aconteceu na terça-feira (26), quando a streamer realizava um de seus quadros na internet, que é andar pelas ruas de um país a pé. Ela notou que estava sendo seguida pelo homem, que usava roupa preta e estava com o rosto coberto. Em determinado momento, a sul-coreana começou a filmar o rapaz.

Ao notar que foi descoberto e estava sendo filmado, o homem se tentou se esconder. "Cara, isso é tão estranho. Ele se escondeu no arbusto?", falou Jinnytty.

O homem seguiu a streamer por cerca de quatro horas, até que uma das pessoas que assistia à live chamou a polícia local. Jinnytty chegou a transmitir o momento em que conversava com um dos policiais. Ela solicitou às autoridades que pedissem para que o indivíduo parasse de segui-la e, depois, prestou depoimento.

O homem não apareceu mais na transmissão. No fim da live, Jinnytty foi questionada sobre o caso. Ela afirmou que o rapaz ficou agressivo após a abordagem dos policiais e acabou sendo levado ao hospital.

"Atualizações do stalker? Sim, sim! Passou no noticiário e, aparentemente, a polícia falou que ele ficou agressivo quando os oficiais estavam o investigando. E ele foi para o hospital e passou no noticiário da televisão. Ele foi para a lista Institucional, eu acho que ele tinha algum problema mental. Foi isso que o noticiário e os policiais falaram. Então ele vai ter toda a ajuda que precisa no hospital", falou.