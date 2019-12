Sua Retrospectiva Positiva de 2019

A vida é feita de ciclos. As estações do ano são ciclos. O dia e a noite são ciclos. A natureza está repleta de ciclos. Estamos chegando ao fim de mais um ciclo. O ciclo de 2019. E agora, ao fim deste ciclo de 2019, gostaria de te perguntar: você viveu seu propósito este ano?

Gostaria de te ajudar a fazer uma retrospectiva sobre o seu ano. Se possível, reflita e escreva todas as respostas em um caderno ou documento digital. Momentos de reflexão nos ajudam a integrar os principais aprendizados e pontos marcantes do ciclo que vivemos. Esse hábito nos ajuda a ter mais clareza das nossas atitudes e nos fortalece para o novo ciclo. Vamos refletir sobre 10 perguntas importantíssimas sobre 2019.

1. Quais foram os seus três aprendizados mais marcantes neste ano?

2. Quais foram os seus três maiores desafios este ano?

3. Qual foi o momento em que você mais se sentiu pleno e realizado?

4. Quais foram as suas três maiores conquistas/realizações este ano?

5. De 0 a 10, o quanto você utilizou seus talentos para servir este ano?

6. De 0 a 10, o quanto você viveu suas paixões este ano?

7. Qual legado positivo para o mundo você deixou no ano de 2019?

8. Se 2019 fosse uma matéria de jornal da sua vida, como ela seria?

9. Pelo que eu sinto gratidão em relação ao ano de 2019?

10. Lembre-se de 3 vezes em que você fez a diferença na vida de alguém neste ano e pergunte-se: quais foram as emoções que eu senti?

Agora, vamos avançar para 2020 e estabelecer alguns objetivos essenciais para começarmos o ano.

1. Que sonho você deseja realizar em 2020?

2. O que você fez esse ano que quer deixar de fazer em 2020?

3. Qual seu principal objetivo na área profissional para 2020?

4. Qual seu principal objetivo na área amorosa para 2020?

5. Qual seu principal objetivo na área de desenvolvimento pessoal para 2020?

6. Qual seu principal objetivo na dimensão emocional da sua vida para 2020?

7. Qual seu principal objetivo na dimensão familiar da sua vida para 2020?

8. Qual seu principal objetivo financeiro para 2020?

9. Qual seu principal objetivo de contribuição social para 2020?

10. Qual seu principal objetivo na área de saúde para 2020?

Após refletir sobre sua retrospectiva de 2019 e estabelecer suas intenções para 2020, te convido a escrever um “compromisso de ação pessoal” – uma carta de você para você mesmo, revelando seus sentimentos e seu nível de comprometimento com seus sonhos, para que você leia no final de 2020.

Lembre-se que para alcançarmos nossos objetivos. é fundamental ter clareza sobre seu propósito, portanto, se isso ainda não estiver claro pra você, pergunte-se: que diferença desejo fazer no mundo? Como posso colocar meus talentos à serviço de algo maior que eu mesmo? O que há de único e singular em relação a mim?

Por fim, desejo que você feche este ciclo com muita positividade e gratidão. Aproveite a virada de ano para fazer uma viagem para dentro de si mesmo. E que você inicie o ano de 2020 com muita coragem, determinação, foco no seu propósito e no seu desenvolvimento integral como ser humano. Até o ano que vem!