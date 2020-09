Suárez é flagrado chorando em carro após despedida no Barcelona

Após seis anos no Barcelona, o atacante Luis Suárez está de saída do clube. E, nesta quarta-feira (23), não se conteve e caiu no choro em sua despedida do clube. Ele participou do treino com os outros jogadores, mas foi flagrado por emissoras de TV espanholas em lágrimas dentro do carro, ao deixar o CT do time.

As imagens foram divulgadas pelos programas Golazo de Gol e Chiringuito de Jugones (veja abaixo) e mostram Suárez saíndo do local, de carro, emocionado. O atacante está perto de acertar com o Atlético de Madrid e é possível que ele dê uma entrevista coletiva de despedida do Barça nesta quinta (24).

Fora dos planos do técnico do clube catalão, Ronald Koeman, o uruguaio deve assinar com o time de Diego Simeone por duas temporadas.