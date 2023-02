Suárez marca dois gols em vitória do Grêmio no Campeonato Gaúcho

O Grêmio segue com início perfeito no Campeonato Gaúcho e mais uma vez contou com show do atacante Luis Suárez. Neste sábado, recebeu o Aimoré, em sua arena, em Porto Alegre, e venceu por 3 a 0, pela quinta rodada. Depois de Bruno Uvini abrir o placar, o uruguaio marcou duas vezes e chegou a quatro gols na competição e a sete na temporada.



Com a vitória, o Grêmio segue como único time com 100% de aproveitamento e lidera com 15 pontos. Vice-líder com oito pontos, o Internacional ainda joga na rodada. Já o Aimoré segue com apenas um ponto, dentro da zona de rebaixamento, em 12º e último lugar.



Empurrado por mais de 25 mil torcedores, o Grêmio não demorou muito para abrir o placar. Após jogada de escanteio, Cristaldo chutou muito forte e quase fez um golaço. A bola explodiu no travessão e Bruno Uvini completou de cabeça.



O Aimoré, porém, respondeu rápido e quase empatou com Dedé, mas Kannemann salvou em cima da linha. O primeiro tempo seguiu com boas chances para os dois lados, mas a rede não balançou mais. Luís Suárez teve uma chance no fim, mas mandou para fora.



No segundo tempo, o Grêmio voltou a ser efetivo e ampliou o placar aos 16 minutos. Suárez subiu alto e usou a cabeça para completar cobrança de falta de Cristaldo. Pelo lado do Aimoré, Ramon e Vitor Prado arriscaram chutes, mas sem sucesso.



Na reta final, o Grêmio voltou a pressionar e Suárez cruzou para Thaciano, que cabeceou para fora. Aos 40 minutos, o uruguaio fez mais um. A defesa do Aimoré ficou com a bola, mas Suárez acreditou no lance e foi premiado com mau recuo do zagueiro para o goleiro. Dentro da área, ele chutou cruzado e rasteiro para fechar o placar.



O Grêmio volta a campo na quinta-feira, às 19h30, quando visita o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no encerramento da sexta rodada.