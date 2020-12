Sub-20: Bahia perde para o Vasco e sai atrás na Copa do Brasil

Para conquistar um título inédito para as divisões de base do Bahia, o time do sub-20 vai precisar reverter a derrota por 2x1 sofrida para o Vasco no jogo de ida disputado em Pituaçu. A partida deste domingo (27) foi marcada por um Bahia criativo, mas pouco efetivo no último terço do campo. Já o Vasco, aproveitou as poucas chances que teve para sair em vantagem na final da Copa do Brasil Sub-20.

Jogando em casa, o time treinado por Eduardo Guadagnucci começou a partida melhor, propondo o jogo pelo lado direito e chegou a primeira finalização com apenas dois minutos. Daniel chutou forte de esquerda e obrigou o goleiro Cadu , do Vasco, a fazer boa defesa. E não demorou muito para que a tática funcionasse para o Bahia.

Douglas Borel recebeu na direita, cruzou na entrada da área e o quique da bola enganou o lateral do Vasco JP Galvão. Thiago, artilheiro da competição, dominou de esquerda e conseguiu tirar o marcador da jogada, concluindo a finta com um toque de biquinho para o fundo do gol. Bahia na frente aos 16 minutos do 1º tempo e sétimo gol de Thiago na copa.

Thiago é o artilheiro da Copa do Brasil Sub-20 com sete gols (Foto: Felipe Oliveira / ECB)

Mas a vantagem no placar não fez bem ao Tricolor. A equipe do Vasco adiantou ainda mais as linhas de marcação - tática adotada desde o início do jogo - e seguiu a orientação que o técnico Diogo Siston declarou antes da bola rolar: “Não vamos abdicar do ataque, mas temos que ser organizados”.

E foi a organização que levou a equipe carioca ao empate no placar. Povoando o meio-de-campo e trocando passes em frente a área do Bahia, o Vasco chegou no ataque com o meia paraguaio Matias, que tabelou com o MT e Gabriel Pec, que finalizou com força e empatou a partida aos 45 minutos.

A essa altura, as transições rápidas e as bolas longas pelo lado direito com Borel já não surtiam efeito. Daniel ainda protagonizou um belo lance quando colocou a bola entre as pernas de Caio Eduardo e na jogada seguinte chutou forte de fora da área, obrigando Cadu a fazer mais uma boa defesa.

Por outro lado, o Vasco não teve dificuldades em seguir com sua estratégia tática e, em um erro de passe do zagueiro Gabriel, do Bahia, Pec roubou a bola e serviu Laranjeira, que cruzou na área para MT empurrar para as redes. O trio apareceu novamente quatro minutos depois e colocou o Vasco na frente do placar: 2x1.

Faltou efetividade

O segundo tempo começou exatamente como o primeiro. O Bahia pressionou a saída de bola vascaína e, em um erro de Zé Vitor, o capitão Luiz Felipe recebeu um passe açucarado de Marcelo, mas chutou para fora mesmo sem goleiro. Thiago ainda cruzou na cabeça de Gabriel e viu o zagueiro acertar o travessão.

A necessidade de atacar e buscar o gol de empate deixou a defesa do Bahia mais exposta. O time do Vasco apostou nas bolas longas para munir a dupla de ataque Laranjeira e Figueiredo, que entrou no início da segunda etapa no lugar de João Pedro, e o goleiro Fabrício precisou sair da área três vezes para interromper o ataque com os pés e a cabeça. Na terceira, acertou a bola e o adversário e foi advertido com o cartão amarelo.

O tempo foi passando e o placar favorável ao Vasco foi se acomodando em Pituaçu. Thiago, jogador mais habilidoso do ataque Tricolor, deixou de ser explorado como foi no 1º tempo e no início do segundo. A saída de Borel tirou do Bahia a ofensividade pelas laterais e a pressão na defesa adversária foi diminuindo.

Os capitães Luiz Felipe (dir) e Caio Lopes (esq) disputam a bola em Pituaçu (Foto: Felipe Oliveira / ECB)

Muito acionados no 1º tempo, Douglas Borel e Ryan foram substituídos, respectivamente, por Allan e Thales. Jeferson Douglas, que pouco apareceu na partida, também saiu e deu lugar a Felipe Pará. Christian, centroavante que substituiu Marcelo, não conseguiu mudar o panorama da partida e o Bahia apelou para as bolas altas na área. Sem sucesso.

O final da partida mostrou que, ao propor o jogo, o time do Bahia é muito perigoso e tem nos seus pontas, Daniel e Thiago, as armas para tentar conquistar a taça inédita para o Tricolor. Mas para isso precisa ser mais efetivo e empurrar para as redes.

A partida de volta será no próximo domingo (3), às 19h, no estádio de São Januário. No regulamento da Copa do Brasil Sub-20 não há o critério de gol fora de casa, portanto, o Bahia precisa vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis, ou pelo menos dois para levantar a taça. Os cariocas tem a vantagem do empate.





Fica técnica

Bahia 1 x 2 Vasco - Jogo de ida da final da Copa do Brasil Sub-20

Bahia: Fabricio, Douglas Borel (Allan), Gabriel, Lucimário, Ryan (Tales); Patrick de Lucca, Luiz Felipe, Jeferson Douglas (Felipe Pará); Daniel, Thiago e Marcelo

Vasco: Cadu, JP Galvão, Menezes, Zé Vitor, Caio Eduardo (Saulo); Caio Lopes, Matias, João Pedro (Figueiredo), Gabriel Pec (Arthur), MT (Rodrigo); Laranjeira (Marcos Dias)

Gols: Thiago (Bahia) | Gabriel Pec e MT (Vasco).

Amarelos: Fabricio, Daniel, Gabriel, Luiz Felipe e Douglas Borel (Bahia) | Matias e Laranjeira (Vasco)