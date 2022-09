Sub-20 do Bahia é eliminado na primeira fase da Copa do Brasil

O time sub-20 do Bahia foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil da categoria. Nesta quarta-feira (28), o Esquadrãozinho enfrentou o Fluminense-PI, no CT de Praia de Forte. Com o 0x0 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis.

Nas cobranças, o time do Piauí levou a melhor e venceu por 4x3, avançando para a segunda fase da competição nacional. O adversário do Fluminense será o ABC, que bateu o Lagarto por 4x1, em Natal.

Feminino goleia

Quem fez bonito foi o time feminino do Esquadrão. Pela segunda rodada do Campeonato Baiano, as Mulheres de Aço aplicaram 5x2 no Astro, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

O Bahia começou perdendo, mas conseguiu a virada com três gols de Gabi Itacaré e dois de Ellen. A próxima partida do time feminino tricolor será no dia oito de outubro, contra o Doce Mel, em Jequié.