Sublime Horto House inova com projeto que une tecnologia e sustentabilidade 

O conceito do bom viver ganha um novo endereço, em Salvador, com a chegada do Sublime Horto House, no Horto Boulevard. Pensado e desenvolvido pela PRIMA Empreendimentos para os adoradores do luxo, une sofisticação, tecnologia, inovação e sustentabilidade. Vale adiantar que um dos seus grandes diferenciais é a certificação GBC (Green Building Council) que reconhece estratégias sustentáveis na construção civil, com o objetivo de alcançar a mitigação da mudança climática global e zelar por qualidade de vida, saúde humana, bem estar, além de promover a proteção e a restauração de recursos hídricos, biodiversidade e ecossistemas.

O Sublime Horto House é o primeiro residencial Triple A a obter este selo no Norte e Nordeste, resultado da união de uma série de vantagens oferecidas para garantir conforto em sintonia com a conscientização ambiental. Mas os encantos não param por aí. O Sublime é um projeto pautado em inovação e modernidade, aspectos comprovados pelas fachadas ventiladas, monta cargas para delivery, piscinas privativas e aquecidas nas varandas dos apartamentos, e em mais uma série de diferenciais que se traduzem em custo-benefício e valorização do patrimônio.

Projeto conta com certificação GBC (Green Building Council) de sustentabilidade por iniciativas de eficiência energética e hídrica, bem estar, conforto, inovação e tecnologia. (Imagem: Luz Arq + Viz)

Sucesso de vendas

Lançado no final de janeiro, o empreendimento já é um grande sucesso no mercado imobiliário baiano. Basta dizer que 60% de suas unidades já foram comercializadas. “Sua maquete pode ser visitada em nosso Hub de vendas, que fica na Rua Waldemar Falcão 819, Horto Florestal com toda estrutura e equipe de apoio para receber nossos clientes. Com o grande sucesso de vendas, nós decidimos antecipar o início das obras em seis meses - para junho de 2023 -, e a previsão de entrega do Sublime é junho 2026”, afirma Christiano Polillo, diretor comercial / marketing da Prima.

O Sublime Horto House contempla uma única torre de 44 andares, instalada em um terreno de mais de 4.200 mil m². Também prevê 36 pavimentos-tipo residenciais compostos por 68 apartamentos, com áreas privativas de 225, 269 e 494 m². Os valores das unidades variam de R$ 3 milhões a R$ 9 milhões. O Sublime, que vai gerar aproximadamente 300 empregos diretos em sua construção, é um empreendimento de R$260 milhões em VGV (valor global de vendas).

Voltado aos adoradores do luxo, o Sublime Horto House oferece piscina privativa aquecida em cada unidade, além de oito vagas de estacionamento por apartamento, espaços de lazer e serviços exclusivos. (Imagem: DivulgaçãoLuz Arq + Viz)

Opções de plantas

Há opções de configurações de 4 a 5 suítes, com ventilação cruzada, piscina na varanda e gabinete independente na área social, na entrada do apartamento, que também conta com total infraestrutura tecnológica para Smarthome. Quem adquirir uma unidade pode optar entre três Plantas Tipo: Penthouse, Sapucaia e Cedro, que oferecem 10 variações para garantir flexibilidade e funcionalidade necessárias aos seus moradores, que poderão criar diferentes ambientes em um mesmo espaço.

“Em um projeto como o Sublime Horto House a opção por uma torre única tem muito a ver com o perfil Triplo A de nosso público-alvo, que busca exclusividade e máximo conforto, sem abrir mão de estar em um empreendimento esteticamente icônico. O apartamento acaba tendo um formato mais otimizado no qual cada m² é bem aproveitado, tirando partido da máxima iluminação natural e da ventilação cruzada”, ressalta Luciano Carneiro, Diretor de Engenharia e Serviços.

Ricardo Farias é quem assina o projeto arquitetônico do Sublime Horto House, enquanto que a arquitetura de interiores é de Margarete Iglesias, e o paisagismo da Takeda Design.

O empreendimento também oferece academia equipada e decorada. (Imagem: Luz Arq + Viz)

Vantagens, conforto e segurança do Sublime Horto House

Elevadores nos pavimentos garantem

independência entre os halls sociais e oferece certa exclusividade ao apartamento;

Oito vagas de garagem por unidade, com opção para carregamento de veículo elétrico e depósito privativo;

Guarita com vidro blindado e entrada com clausura para carros e pedestres, e estar de acesso. Além de infraestrutura para circuito fechado de TV nas áreas sociais e acesso aos apartamentos;

Quatro andares exclusivos para lazer e serviços: espaço fitness (assinado pela Villa Forma), SPA (desenvolvido pela Chandra SPA Consulting, responsável pelos SPA´s da Rede Fasano), Sala de Aula Multiuso e completo Salão de Beleza;

E mais: Salão de Festas, Salão de Jogos, Espaço Gourmet, Piscina Adulto com Raia de 20m e Borda Infinita, Piscina Infantil, Deck Molhado/Prainha, Deck Solarium, Bar da Piscina, Brinquedoteca, Yacht Lounge, Fraldário, Espaço Multiuso, Monta carga Delivery, Lounge Relax, Playground Coberto e Descoberto, Playground infantil, Porte-Cachère para visitante. Nos pavimentos Lazer 01 e Lazer 02, estão a Piscina Coberta e Aquecida, Quadra de Tênis, Quadra de Esporte de Areia (Beach Tennis), Quadra Esportiva Coberta (Ginásio), Quiosque, Bicicletário, Pet Care e Pet Place.

A quadra esportiva é um dos equipamentos de lazer à disposição dos moradores. (Imagem: Luz Arq + Viz)



