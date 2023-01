Submetralhadora artesanal é apreendida pela PM no sul da Bahia

Uma submetralhadora artesanal foi apreendido na tarde da terça-feira (3), em Itabatã, distrito de Mucuri, no sul da Bahia. A arma foi encontrada por equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

O comandante do Peto, tenente Philipe Matheus Monteiro, explicou que a apreensão foi feita durante rondas na Avenida Portugal, no bairro de Cidade Nova I. “Um homem foi avistado com uma bolsa preta nas mãos e fugiu pela vegetação ao perceber a aproximação da viatura. Na fuga deixou a bolsa para trás, onde estava a submetralhadora e munições calibre .380”, diz o militar.

O tenente afirmou que a arma foi encaminhada para a um posto avançado da Polícia Civil no distrito, que responde à delegacia de Mucuri.