Submetralhadora, revólveres e drogas são apreendidos na Bahia

Ações da Polícia Militar apreenderam armas e drogas no domingo (8). No Sul da Bahia, uma submetralhadora e dois revólveres foram localizados por equipes da 71ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Canavieiras). No Sudoeste, um menor foi encontrado com tabletes de maconha.

Na cidade de Una, guarnições da 71ª CIPM patrulhavam pelo bairro de Urbis, quando um homem atirou contra as equipes, conforme explica o comandante Michael José Pinho da Silva. “O criminoso entrou em uma casa, onde tinham outros dois comparsas. Houve um primeiro confronto e um deles ficou ferido. Ele foi socorrido, mas não resistiu”, detalhou o major.

O oficial contou que os os outros dois fugiram e invadiram outra casa. “As equipes avistaram a dupla e houve um novo confronto. Mais um criminoso foi atingido e não resistiu. O terceiro comparsa conseguiu escapar”, contou.

Com eles foram apreendidos uma submetralhadora artesanal calibre 380, dois revólveres calibres 38 e 22, munições, dois tabletes de maconha e balanças.

Sudoeste

Uma guarnição do Grupo de Ações Rápidas e Repressivas Avançadas (Garra) do Esquadrão de Motociclistas Falcão realizava rondas no bairro de Patagônia, em Vitória da Conquista, quando recebeu uma denúncia sobre tráfico naquela região.

Um adolescente tentou se livrar de uma mochila, mas foi alcançado. Com ele foram encontrados um simulacro de pistola, três tabletes de drogas, uma balança, R$ 664 e embalagens. O adolescente foi conduzido para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep).