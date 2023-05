Subsecretário da SSP recebe moradores de Stella Maris para discutir ações preventivas no bairro

Ações preventivas e de combate à criminalidade nos bairros de Stella Maris e Praia de Flamengo foram discutidas, na tarde desta quarta-feira (17), com moradores da região e gestores da Secretaria da Segurança Pública, Marcel Oliveira.

Marcel recepcionou os representantes da Associação dos Moradores de Stella Maris e Praia do Flamengo (Flamares) ao lado do comandante da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar, unidade que atende a área, major Souza Rocha e dos superintendentes de Inteligência, Rogério Dourado, de Telecomunicações, major Moisés Travessa, e do diretor de Tecnologia da Informação da SGTO, major Jurandilson do Carmo.

Entre as pautas discutidas estão a adesão da comunidade ao Câmera Interativa, projeto que permite o compartilhamento das imagens de equipamentos privados com a Segurança Pública, além de ações pontuais voltadas para a região, com reforço do policiamento e das abordagens.

"Apresentamos tudo o que está ao alcance da SSP para atender as demandas da comunidade local e também pedimos a colaboração dos moradores através da conscientização, da comunicação e formalização dos crimes, para que possamos ser cirúrgicos nas ações", afirmou o subsecretário.

Já a presidente da Flamares, Melissa Bukowski, destacou a importância da união entre a comunidade e a polícia na busca de soluções. " Agradecemos o espaço para o diálogo. Entendemos que há um esforço muito grande por parte da polícia e nossa intenção é colaborar para otimizar esse trabalho e juntos encontrarmos soluções para melhorar a nossa comunidade", afirmou.