Substituto de CR7 faz hat-trick e Portugal goleia a Suíça por 6x1

A seleção de Portugal não tomou conhecimento da Suíça. Nesta terça-feira (5), os lusos deixaram Cristiano Ronaldo no banco, mas viram o substituto dele, Gonçalo Ramos, marcar três vezes na goleada por 6x1. O placar elástico garantiu Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo. O adversário na próxima fase será o Marrocos, que eliminou a Espanha.

A decisão do técnico Fernando Santos de deixar CR7 no banco se mostrou acertada. Substituto de Cristiano, Gonçalo Ramos aproveitou bem a chance e abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, o brasileiro naturalizado Pepe, de cabeça, fez o segundo.

Gonçalo Ramos mostrou que estava mesmo em um dia inspirado. Nos primeiros minutos do segundo tempo, ele se meteu entre os zagueiros e completou o cruzamento rasteiro para o gol, ampliando a vantagem portuguesa.

A partida ficou fácil e não demorou muito para os portugueses transformarem o placar em goleada. Raphael Guerreiro encheu o pé e fez o quarto gol.

O zagueiro Akanji descontou para a Suíça, mas Gonçalo Ramos deu uma cavadinha para marcar o terceiro no jogo e o quinto de Portugal, liquidando as chances do adversário.

O astro Cristiano Ronaldo entrou em campo aplaudido pela torcida, mas foi Rafael Leão que acertou um belo chute, fechou a conta em 6x1 e colocou Portugal nas quartas de final da Copa do Catar.