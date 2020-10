Subtenente da PM morre após reagir a assalto em bar em região metropolitana de Feira

O subtenente da Polícia Militar (PM), Isaque Cerqueira, de 52 anos, foi morto no final da tarde deste domingo (25), às 17h16, no distrito de Magalhães, na cidade de São Gonçalo dos Campos, região metropolitana de Feira de Santana, município a cerca de 100 km de Salvador.

Segundo testemunhas, o policial teria reagido a um assalto quando estava no bar João de Barro, próximo ao Águas Claras. Ainda de acordo com relato de quem presenciou a cena, no momento em que perceberam que se tratava de um policial, meliantes começaram a disparar tiros contra Cerqueira. Ele não resistiu e veio a óbito.

Isaque Cerqueira era regente da banda de música da PM, no 1º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação da Polícia Militar (1º Beic), a banda Maestro Wanderley, sessão Feira de Santana.

A reportagem não conseguiu resposta da Polícia Militar ou da Polícia Civil até o fechamento desta matéria.