Subúrbio Ferroviário tem troca de tiros entre facções rivais e PM baleado

O Subúrbio Ferroviário viveu momentos de violência na noite desta quinta-feira (11). A PM confirmou uma troca de troca de tiros entre facções e um policial militar baleado. Dezenas de viaturas da Polícia Militar estão na região onde ocorreu o troca de tiros.



Guerra por território

De acordo com informações da 18° Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) a disputa por território de tráfico resultou em confronto entre duas facções rivais no bairro de Periperi.



Segundo a companhia, a facção "Bonde do Maluco" tentou tomar o território que seria controlado pela facção "Comando Vermelho", o que resultou em uma intensa troca de tiros, que começou por volta de 20h.

O confronto ocorreu na localidade conhecida como Baixada São Jorge, que fica entre os bairros de Colinas e Mirantes de Periperi.



A PM ainda informou que os traficantes estavam armados com munição de alto calibre, como fuzis e pistolas 663, além do uso de binóculo de infravermelho. Até o momento, não foram registrados feridos por conta desse confronto.



PM baleado



No entanto, momentos após o embate entre facções, a PM foi informada que um policial militar foi baleado no bairro de Plataforma.



A 18ª CIPM não informou detalhes de como ocorreu a situação, mas não descarta que o caso tenha relação com a troca de tiros entre os traficantes. Após a informação de que o policial foi baleado, diversas viaturas se deslocaram para a região da Baixada São Jorge. Em registros recebidos pelo Correio é possível ver ao menos dez viaturas de Companhias Independentes e do Batalhão de Choque estão na região.