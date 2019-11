Subúrbio: único trem em operação para e população fica sem serviço

Operando com apenas um dos quatro trens da frota, o sistema de trem do Subúrbio Ferroviário de Salvador ficou parado por quase cinco horas nesta quarta-feira (6). Segundo a Companhia de Transporte do Estado da Bahia (CTB), por volta das 11h o único trem em operação estava com avarias mecânicas e foi enviado para reparos na oficina, voltando a operar apenas às 16h20.

Passageiros, no entanto, relataram que esperaram desde 8h30 pelo transporte sem conseguir embarcar. “Vim fazer a feira e não consegui voltar pra trabalhar. Perdi um dia de trabalho aqui esperando porque essa hora não tem mais como fazer acarajé”, comentou a baiana Vera Lucia Pereira, 61 anos.

No início da manhã, a baiana veio até a estação da Calçada de trem para fazer as compras necessárias ao dia de trabalho na Feira de São Joaquim. De volta à estação para tentar fazer o caminho de volta, a moradora da região da calçada não conseguiu fazer a viagem. Até agora são mais de 6h de espera.

A baiana de acarajé Vera Lúcia contabiliza 6h de espera

(Foto: Gabriel Amorim/CORREIO)

A situação, segundo os usuários, é recorrente. “Tenho deixado de sair de casa porque só tenho condições de usar o trem, por conta do preço. E como toda hora é um problema, se eu venho já é sabendo que provavelmente vou esperar muito tempo”, comentou Edilza Aleixo,

A CTB infromou, por meio de assessoria, que a parada ocorreu para realização de uma manutenção. A empresa ainda afirmou não saber informar quais reparos estão sendo realizados.

A interrupção, contudo, não afetou nenhuma viagem em andamento e o trem foi levado para manutenção após concluir o trajeto de 13,5 kms. Da estação da Calçada foi direto para a oficina.

59 anos

Os trens que compõe a frota do sistema baiano operam desde a decáda de 60. São exatos 59 anos em operação, 19 a mais do que a vida útil de equipamentos desse tipo, segundo informações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A agência, no entanto, ressalta que um plano de manutenção pode prolongar esse tempo.

"As locomotivas e vagões utilizados na operação têm, em média, 40 anos de vida útil. Entretanto, a Concessionária Ferrovia Centro-Atlântica, que opera na região, mantém programa de manutenção periódica de material rodante, realizando intervenções em oficinas próprias para locomotivas e vagões", disse a reguladora por meio de nota.

Responsável pela fiscalização desse tipo de serviço no país, a ANTT afirmou ainda que os equipamentos baianos estão em condições de uso justamente por conta das intervenções. "Atividades de manutenção terminam por prorrogar a vida útil dos equipamentos, mantendo a condição operacional destes. A ANTT fiscaliza os bens da concessão, entre os quais o material rodante. Assim, de maneira geral, o material rodante utilizado pela Concessionária mantém plena condição de operação", finalizou o documento enviado ao CORREIO.

