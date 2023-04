Succession: Quem vai assumir, finalmente, o controle da Waystar Royco?

Um magnata odiável, uma família disfuncional e um conglomerado bilionário de mídia e entretenimento na disputa. Não por um acaso, a série Succession (EUA, 2018/ até o momento) acumula desde seu início 48 indicações ao Emmy, conquistando 13 vitórias, entre elas a de Melhor Série Dramática, para a segunda e terceira temporadas, contando a história da sucessão dos negócios da Waystar Royco.

Exibida pelo HBO e HBO Max todos os domingos, a partir das 22h, mal estreou a última temporada, a série já alcançou o trend topics do Twitter, atingindo ainda, o percentual de 2,3 milhões de telespectadores de audiência linear na HBO Max. Ou seja, uma alta de 62% comparada com a estreia do terceiro ano, quando chegou a 1,4 milhão. O drama exemplifica como conflitos podem surgir no processo de administração de negócios familiares, principalmente, quando é chegada a hora de passar o bastão para quem vem adiante. E se esse mesmo patriarca decide de uma hora para outra que desistiu de se aposentar e inicia aí uma guerra de poder e interesses entre os filhos?

A história fictícia dos Roys tem muito a dizer sobre os desafios e dificuldades do processo sucessório em uma empresa de família, como destaca a vice-presidente de mediação do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, Andrea Maia:

“Alianças, desavença com os pais, disputa dos irmãos, manipulação. Já estive em mais de uma mediação em que o filho me confessou em sessão privada que não queria ser o sucessor do pai, mas não sabia como falar sem gerar frustração ou decepção no genitor. Um plano de sucessão tem que ser natural e com regras muito claras”.

Não dá para querer colocar à frente da empresa um novo ‘Logan’. Essa dificuldade de exercitar o desapego é um dos principais causadores de conflito. “Os membros querem manter o poder mesmo sem ter a vocação do fundador. Deixam de enxergar modelos alternativos de gestão compartilhada ou a possibilidade de estar em um conselho. Aqui no Brasil temos exemplos de grandes marcas que dominaram o mercado no passado e hoje pouco são lembradas como a Estrela Brinquedos. Tudo isso por conta de conflitos que afetaram a gestão, deixando-as menos competitivas”.

(Foto: HBO/ Divulgação)

Esses são só algumas das cinco grandes “tretas” de processos sucessórios em negócios de família, que especialistas em gestão e resolução de conflitos listaram que acabam não só atrapalhando, mas comprometendo a sobrevivência do negócio. “ As emoções que permeiam família e empresa se misturam. Um, grita de um lado. Alguém bate e o outro devolve o tapa. Muitas empresas morrem na transição entre a primeira e segunda geração. A transição para a terceira geração é mais difícil ainda”.



Batalha corporativa

Tudo começa na festa de aniversário de 80 anos de Logan Roy, que naquele momento iria anunciar sua aposentadoria, mas decide fazer justamente o oposto e decretar que não pretende deixar a cadeira de ceo tão cedo. É a partir daí, que três dos quatro filhos do patriarca - Kendall, Siobhan e Roman – tocam fogo no parquinho, literalmente. E nas temporadas seguintes vai acontecer de tudo: escândalos, quedas na bolsa, dívidas, alianças questionáveis.

Há quem diga que o criador de Succession, Jesse Armstrong, tenha se inspirado em clãs bilionários da vida real como o império construído pelo australiano Rupert Murdoch, da News Corp, que fundou a Fox e outros veículos de mídia norte-americanos, incluindo o The Wall Street Journal. Para a sócia da consultoria PwC Brasil, Helena Rocha, estar preparado para a sucessão, na prática, é algo sobre o qual raramente se fala: apostar em um caminho diferente do dono.

“Na ausência dessa discussão, os sucessores acreditam que a maneira de conquistar a confiança da geração atual é seguir o exemplo dela, em vez de forjar um caminho diferente. Porém, novos tempos exigem novos tipos de líderes”.

Segundo a Pesquisa Family Business Survey 2023 da PwC Global, um em cada cinco entrevistados diz que as divergências familiares são o maior desafio ao construir a confiança dentro e fora da empresa. Apenas 19% disseram ter mecanismos de resolução de conflitos para lidar com disputas familiares.

A pesquisa é feita pela consultoria a cada dois anos e inclui empresários brasileiros no estudo. Os dados relativos ao cenário nacional devem ser divulgados no mês de maio desse ano. “Quanto maior, quanto mais formalização dos valores e planejamento estratégico, permeando a família, mais bem preparadas para a sucessão e mais comunicativas e transparentes serão essas organizações”, analisa Helena.

Troca de bastão

Consultor de gestão com inteligência emocional, Alex Magno chama atenção para outro conflito: aquele dono que faz o que quer com a empresa. “Existem muitos ‘Roys’ por aí. O Logan Roy é um predador corporativo. Eu vou fazer porque eu quero, porque quem manda sou eu. Pode ter conselho, diretoria, o governo dos EUA, mas quem manda é ele. No final todo mundo morre de medo dele. É um crescimento que foi alcançado baseado na imposição”.

O apego emocional ao legado acaba jogando contra, como argumenta Magno. Toda justificativa emocional de que esse dono está construindo um legado para os filhos também é outro grande perigo.

“Esse dono quer permanecer no controle e não consegue abrir mão do poder, que, muitas vezes, foi fruto de um sonho, um esforço grande de começar uma empresa do nada. A gente vê isso no dia a dia dos negócios. Marido briga com mulher, pai briga com filho, irmão briga com irmão”.

A primeira geração é quem funda, faz crescer. A segunda, até apoia esse crescimento, mas começa a romper. “Quando essa geração não destrói, a terceira – que vem com os netos – com certeza, vai minar a empresa ou ficar só como acionistas. Muitos não gostam de ouvir isso, mas não traga para a empresa um parente que não tenha qualificação nem preparo. Esse é outro erro recorrente”, diz Magno.

(Foto: HBO/ Divulgação)

Elisandro Lima é coordenador do curso de Administração da Uniruy e consultor onde desenvolve diversos projetos na área de governança familiar em pequenas, médias e grandes empresas. Frequentemente, a falta de transparência e o segredo dos planos de sucessão levam às tensões e conflitos de interesses.

“A comunicação aberta e a colaboração deveriam ser as bases visando uma transição bem-sucedida e manter a coesão familiar. Na série, Logan não diz claramente a seus filhos quem será seu sucessor, o que leva a uma competição interna e a disputas altamente perigosas para o negócio, alienando seus filhos e demais membros da equipe”.

A saída é entender que o sucessor certo vai ser aquele escolhido de maneira transparente e justa por suas competências e habilidades. “Isso quer dizer que o sucessor deve ter não só conhecimento técnico e capacidade de tomar decisões mas também habilidades de liderança, de resolver problemas, enxergar a empresa no futuro. Uma gestão profissionalizada com o apoio e a confiança da família”.

Apostas

E sobre quem vai assumir de uma vez por todas o controle da Waystar Royco. As apostas tanto do coordenador do Uniruy e consultor de empresas Elisandro Lima quanto do consultor de gestão com inteligência emocional, Alex Magno são depositadas em Siobhan ‘Shiv’ Roy.

“A série mostra como as empresas familiares podem ser corruptas, egoístas e impiedosas em sua busca por lucro e poder. Shiv tem um grande potencial. É astuta e estratégica. Apesar de muitas vezes se sentir excluída da dinâmica empresarial da família, tem sua segurança descontaminada dos processos até então já enraizados nos mais velhos”, comenta Elisandro Lima.

Para Alex Magno, Shiv ganha pela personalidade. “Principalmente para mim, que trabalho com eneagrama – ferramenta que a ajuda a montar equipes de alto desempenho – eu diria que Shiv é a pessoa menos pior da família que poderia assumir”, acrescenta.

A vice-presidente de mediação do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, Andrea Maia, no entanto, defende que a cadeira de ceo não fique nem com Kendall, Shiv ou Roman. Connor? Nem pensar. “Sinceramente? Nenhum dos irmãos. Ou vai entrar sangue novo e os irmãos passarão a fazer parte de um conselho da família ou algo parecido, ou vão perder o negócio, seja por uma falência, seja pela compra. Porém, a falência seria um desfecho interessante para demonstrar que mesmo uma grande marca pode se perder devido a conflitos e falta de inteligência emocional”.





QUEM É QUEM

. Logan Roy (Brian Cox) – É o grande magnata, o dono do negócio todo e fundador do conglomerado de mídia Waystar Royco. Patriarca da família Roy, nem a saúde em declínio o impede de fazer qualquer coisa para manter o seu império e o legado bilionário que construiu.

. Kendall (Jeremy Strong) – Kendall é o segundo filho mais velho de Logan, que – pelo menos, na teoria – era quem estava sendo preparado para assumir, quando o pai se aposentasse. Só que não foi bem assim que as coisas aconteceram.

. Siobhan ‘Shiv’ (Sarah Snook) – É a caçula da família Roy, porém, nunca havia se interessado em ocupar qualquer cargo de liderança, mas sim, em atuar na política. Isso, no entanto, não quer dizer que o namorado Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen) deixou de assumir alguma posição na empresa.

. Roman (Kieran Culkin) - O terceiro filho de Logan, Roman, quer ao tempo todo provar que pode ser o sucessor do pai na Waystar, ainda que seja imaturo e nada qualificado para isso. Poderíamos dizer que ele explodiu um foguete? Sim, mas aí seria spoiler.

. Connor (Alan Ruck) – Filho do primeiro casamento de Logan Roy, Connor não se mostra muito interessado em se envolver nos conflitos de sucessão da Waystar, tocando sua vida no rancho. Até decidir se candidatar à presidência dos Estados Unidos.





AS CINCO PRINCIPAIS 'TRETAS' SUCESSÓRIAS NAS EMPRESAS DE FAMÍLIA

1. Querer um novo ‘Logan Roy’

Ou seja, que busca encontrar nos filhos características parecidas com as suas - sem respeitar que a história dos filhos é diferente e que o mundo também mudou, não vai funcionar. Uma gestão colaborativa e de comunicação fluida com espaço para a diversidade de pensamentos faz muito mais sentido para o sucesso e a permanência das empresas.

2. Dificuldade de gerir emoções

As empresas familiares acumulam a complexidade dos conflitos da família e da empresa, que normalmente geram brigas carregadas de fortes emoções, que, se mal conduzidas, podem ocasionar a quebra da empresa e o rompimento da família. Em alguns casos, esses conflitos se tornam processos judiciais que atrapalham imagem e crédito da empresa no mercado.

3. Falta de regras e de preparação sucessória

A ausência de protocolos e formalizações no que se refere a governança da família é outro problema que compromete o processo sucessório. É importante ter um contrato geracional honesto, que comunique as expectativas de ambos os lados e também compreender o papel de cada um, estabelecendo um processo claro de tomada de decisão.

4. Conflitos de comunicação

A falta de comunicação leva a mal-entendidos, brigas, desconfiança e a não só a um ambiente de trabalho tóxico, mas familiar também. O jantar de aniversário com a família toda reunida na mesa nunca mais será o mesmo. Por isso é essencial uma comunicação clara e aberta entre os membros da família. Um plano sucessório claro e que seja baseado em habilidades e competências, em vez de sobrenome ou herança.

(Foto: HBO/ Divulgação)

5. Os ‘Tons’ e os ‘Gregs’ da família

O processo tende a criar uma ruptura, um ambiente de competição, porque vai criar lados, principalmente, quando se tem mais de um filho ou mais de um parente na disputa. Todo mundo que quer ser sucessor criou bases, alianças para chegar ao poder. Quando o processo não é harmônico, todo o drama familiar vem à tona. Parentes e agregados sem qualificação para o cargo, sem perfil para trabalhar ali, só porque fazem parte da família são, de fato, mais um grande risco para a empresa.