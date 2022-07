'Sucession' lidera indicações ao Emmy de 2022; veja lista

Principal premiação da TV americana, o Emmy divulgou nesta terça-feira (12) a lista de indicados desse ano, com destaque para Sucession, da HBO, que lidera com 25 indicações. Em seguida aparecem Ted Lasso e The White Lotus, com 20 cada. Only Murders in the Building também é um dos destaques, com 17 indicações.

O anúncio foi feito em transmissão ao vivo no canal de youtube da Academia de televisão, com apresentação de J.B. Smoove, de Curb Your Enthusiasm, e Melissa Fumero, de Brooklyn Nine-Nine.

A premiação acontece no dia 12 de setembro, quando os vencedores serão conhecidos.

Veja os principais indicados:

Série de drama

Better Call Saul

Euphoria

Ozark

Severance

Round 6

Stranger Things

Succession

Yellowjackets

Ator em série de drama

Jason Bateman

Brian Cox

Lee Jung-jae

Bob Odenkirk

Adam Scott

Jeremy Strong

Atriz em série de drama

Jodi Comer

Laura Linney

Melanie Lynskey

Sandra Oh

Reese Witherspoon

Zendaya

Série de comédia

Abbott Elementary

Barry

Curb Your Enthusiasm

Hacks

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

What We Do in the Shadows

Atriz de comédia