Sucesso absoluto: Ludmilla grava 'Mete seu Cachorro' com La Fúria

Que o pagode baiano é contagioso, muita gente já sabe. Mas parece que a cantora Ludmilla quer criar raízes musicais na Bahia. A banda La Fúria gravou a canção do momento, "Mete seu Cachorro" com a dona do Numanice para alavancar o sucesso para o Carnaval de Salvador.

A música, que foi divulgada no final da manhã desta sexta-feira (27), já está disponível nas principais plataformas digitais e acumula mais de 2 mil visualizações." Lud se amarrou na música e combinamos de gravar juntos. Ela adaptou, fez uma versão massa e imprimiu sua personalidade no projeto. Ficou demais!”, disse Magnata, vocalista do La Fúria.

Já Ludmilla, que esteve em Salvador com o sucesso absoluto do Numanice em julho de 2022, pretende agitar a capital baiana no festejo. "Amei fazer esse remix! Eu amo La Fúria, ainda mais agora, nesse clima de carnaval. Quero todo mundo arrastando tudo no paredão com a gente Salvador. Tô chegando!”.