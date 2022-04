Sucesso da Disney, 'Encanto' terá adaptação teatral em Salvador

A criançada já pode matar as saudades do teatro em Salvador. Na próxima semana, nos dias 23 e 24, o espetáculo Encanto, sucesso da Disney, desembarca na capital baiana, no Teatro Jorge Amado.

Com sessões nos horários de 11h, 15h e 17h no sábado, e no domingo às 11h e 15h, o espetáculo mostra a história da família Madrigal, moradores de . um vilarejo escondido nas montanhas da Colômbia.

O enredo do conto será em torno da personagem Mirabel única Madrigal que não foi contemplada com algum dom e que sem poderes mágicos pode ser a última esperança da sua família.

Os ingressos podem ser adquiridos no valor a partir de R$50 na plataforma Sympla.