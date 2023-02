Sucesso de operação do Carnaval pode 'sepultar' ideia de mudança para Boca do Rio, diz Bruno

O prefeito Bruno Reis falou nesta sexta-feira (17) sobre a possibilidade de mudança de circuito do Carnaval da Barra para a Boca do Rio, assunto discutido no ano passado. A ideia está engavetada no momento.

"Vamos falar do Carnaval de 2023. Esse assunto saiu de pauta tem muito tempo. Teve a discussão naquele momento em relação à possível mudança, avaliei, ouvi opiniões e ao final decidimos pela manutenção do Carnaval. Se a gente conseguir fazer um grande Carnaval aqui no Centro, conseguir oferecer bem os serviços nos dois circuitos, equilibrar isso. Talvez esse assunto seja sepultado definitivamente", considerou o prefeito. "Senão pode ser que volte a ser discutido em algum momento".

Ele considerou o primeiro dia da folia esse ano um sucesso, tirando os problemas causados pelo rompimento de uma adutora na Avenida Reitor Miguel Calmon, na região da Garibaldi, que complicou o trânsito, cortou fornecimento de água na região da Barra e ainda deixou alguns pontos sem energia. "A medida que os circuitos funcionem bem, pode ser que não seja necessário discutir a criação de mais um ou mudança para qualquer outro local", concluiu.

