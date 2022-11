Sucesso na nova MPB, Jann Souza apresentará show no Colaboraê ao lado de Dan Vasco

A cantora, compositora e musicista, Jann Souza, que inicia no mundo da nova MPB, vai agitar a capital baiana no próximo dia 17 de Novembro, às 22h, no Colaboraê, no bairro do Rio Vermelho.

No evento, Jann, que vai estrear com a canção "Águas de Flor", contará com as participações especiais de Gab Ferruz que se destacou nacionalmente ao participar do ''SuperStar'', em 2016 e do ''The Voice'', em 2017. Além disso, um dos vocalistas da banda Filhos de Jorge, Dan Vasco, vai levar a música percussiva baiana para o palco do Colaboraê.

"Vai ser uma celebração, um refresco mesmo. A 'Água de Flor' é semelhante a música tem o poder de refrescar, acalmar a cabeça, energizar e deixar tudo mais perfumado”, conta.

Os ingressos custam R$ 25 (preço único), à venda no sympla e na bilheteria do Colaboraê custará R$30.

SERVIÇO

Jann Souza Apresenta Show Água de Flor

Local: Colaboraê

Endereço: Rua Borges dos Reis, 81 - Rio Vermelho

Data: Quinta-Feira, 17 de Novembro de 2022

Horário: 20h às 00h

Ingressos: R$25 pelo Sympla e R$30 Portaria

Classificação indicativa: Livre