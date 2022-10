Sucesso na novela Travessia, Lucy Alves teve mala quebrada por jornalista baiano em NY

Calma, esse não é um texto sobre um barraco! Cantora, compositora, multi-instrumentista, apresentadora e atriz, atualmente brilhando na novela Travessia, da Globo, a paraibana Lucy Alves merecidamente tem seu talento reconhecido depois de anos e batalhas. Apesar de ter apenas 36 anos ela tem uma trajetória vitoriosa, tendo recebido vários prêmios além de ter sido indicada para o Grammy Latino, Prêmio APCA e Bibi Ferreira. Graduada em música pela Universidade Federal da Paraíba, ela despontou no cenário nacional depois de ter ficado em segundo lugar no The Voice Brasil 2013.

O sucesso no programa lhe rendeu convite para atuar no teatro, estreando no musical Nuvem de Lágrimas como a protagonista Bete. Ela teve seu desempenho elogiado pela crítica e foi indicada ao Prêmio Bibi Ferreira. Em 2016, por seu trabalho no álbum Lucy Alves & Clã Brasileiro Forró do Seu Rossil foi indicada ao Grammy Latino.



Em 2016, Lucy Alves recebeu aclamação da crítica por sua interpretação como a antagonista Luzia dos Anjos na novela Velho Chico exibida no horário nobre da Globo. Por seu desempenho, ela recebeu diversos prêmios, incluindo um Prêmio Extra, além da nomeação ao Prêmio APCA de melhor atriz de televisão. Em 2017 esteve na novela Tempo de Amar como a empregada doméstica Eunice. Em 2020, interpretou a protagonista da novela Amor de Mãe em sua primeira fase. Em 2022, estreou na Netiflix, protagonizando a série Só Se For Por Amor.

Chambinho, Silvana Magda, Del Feliz e Lucy Alves em New York no ano de 2014 (Foto divulgação)

Faço esse recorte para poder contar a história que protagonizei com Lucy antes de ela se tornar uma artista famosa. O ano era 2014 e o cantor, compositor e agitador cultural Del Feliz foi convidado por Silvana Magda para participar da Lavagem de New York e de um evento cultural com direito a exibição do filme sobre Gonzagão, protagonizado pelo sanfoneiro Chambinho, com a presença de Lucy Alves como convidada. Foi um grande sucesso. Ainda nesse mesmo período acontecia o Brazilian Day que tinha como atração Ivete Sangalo.

Quando Del Feliz me convidou para cobrir o evento claro que fiquei feliz. Afinal, mais uma vez iria a New York prestigiar o belo trabalho da baiana Silvana Magda e presenciar o sucesso do forró em terras estrangeiras. No aeroporto, ainda no Brasil, fui apresentado a Lucy Alves. Eu sabia da sua participação no The Voice. Quem também iria participar desse evento era o saudoso Zelito Miranda, que por motivos burocráticos não conseguiu o visto americano.

Ao chegar ao aeroporto em New York, solícito, peguei a mala dela como um verdadeiro cavalheiro. Só que, desastrado como sou, quebrei a alça que permite utilizar as rodinhas. Ou seja, tive que levar a mala literalmente na mão. Confesso que fiquei envergonhado com o desastre cometido. Pedi desculpa. Ela, elegantemente, me perdoou. Mas, no fundo, eu tinha certeza que devia ter ficado com uma péssima impressão a meu respeito (rs).

Del Feliz, Lucy Alves e Osmar Marrom Martins em Salvador (Foto: Divulgação)

Eu não tenho certeza. Mas, Del feliz deve ter comprado outra mala para reparar o mico que paguei. Só sei que, durante a semana que passamos lá, tudo fluiu normalmente, mas eu ainda me sentia culpado. Desde essa época nunca mais encontrei com Lucy. Mas, com certeza, na primeira oportunidade vou lembrar da história e pedir desculpas de novo.

É importante pontuar a generosidade de Del Feliz, que sempre procurou abrir espaço para novos artistas. Quando fez o convite a Lucy, ele já tinha um trabalho consolidado com várias apresentações no exterior. Mas acreditou no talento da artista que estava aparecendo depois do The Voice Brasil, que ele viria a fazer em seguida.