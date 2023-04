Sucesso nas redes sociais, Bispo Bruno Leonardo faz culto na Fonte Nova

A Arena Fonte Nova receberá, no próximo domingo (23), um grande culto com a participação do Bispo Bruno Leonardo. O evento está marcado para às 9h e a expectativa é que o espaço receba 50 mil pessoas.

A entrada é gratuita. Apesar de algumas senhas terem sido distribuídas para um grupo, a assessoria do evento informou ao CORREIO que tanto as arquibancadas, quanto o gramado, estarão liberados para o público em geral. O controle será feito no acesso à Arena.

A organização do evento irá respeitar a capacidade da Arena Fonte Nova, de aproximadamente 50 mil lugares. Segundo a organização, mais de 80 mil pessoas buscaram a aquisição das senhas para o evento. “Fico muito feliz em ver tanta gente querendo compartilhar a palavra. Infelizmente não temos lugares para todos. Respeitamos todas as regras e medidas de segurança. Mas vamos trabalhar para voltar o quanto antes para essa cidade maravilhosa”, afirmou o Bispo.

Fenômeno nas redes sociais, o bispo conta com mais de 30 milhões de seguidores, sendo 16 milhões no Youtube, com 6 milhões de visualizações diárias e 700 mil usuários acompanhando as orações diárias, em três períodos. O Bispo Bruno Leonardo tem a oração mais ouvida do mundo, em sua voz, o Salmo 91.

“Uma grande satisfação estar em Salvador, terra abençoada, de gente guerreira e que está pronta para receber e semear a fé. Vamos promover juntos um grande evento no próximo domingo. Aguardo todos vocês na Arena Fonte Nova”, completou.

SERVIÇO

Evento: Visita do Profeta – Bispo Bruno Leonardo

Local: Arena Fonte Nova

Data: 23/04/2023

Horário: 9h

Entrada: Gratuita