Sucesso nas redes sociais, meme do "weee" surgiu em 2018 com pombo; confira

Se você possui um celular com acesso às redes sociais — seja Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok — em algum momentos dos últimos dias pode ter se deparado com vídeos de pessoas ou animais caindo ao som do estridente "weeeeeeee".

O que muitas pessoas não sabem é que o incompreensível "uobada" que antecede o "weee" — que é acompanhado pelo instrumental do clássico "Love by Grace", da cantora Lara Fabian (popularizada como música da cena que raspam a cabeça de Carolina Dieckmann em Laços de Família) — na verdade é "me voy matar", que em tradução livre do espanhol significa "vou me matar".

Retornando ao meme, sua origem é desconhecida, mas a primeira vez que ele foi compartilhado foi em maio de 2018, há quase três anos, no YouTube. O contexto do vídeo é um pombo que acabou sendo trocado pelo seu amor. O vídeo original tem apenas pouco mais de 80 mil visualizações.

Passados quase dois anos, o áudio reaparece na página do TikToker @blackenlack. O vídeo se tornou um sucesso imediato, com quase 700 mil visualizações e mais de 13 mil compartilhamentos.

A viralização do meme chegou ao ápice neste início de 2021, sendo praticamente impossível passar pelo TikTok ou pelos Reels do Instagram sem bater de frente com todo tipo de queda, baixa de pressão e pessoas se jogando em piscinas ou colchões à torto e a direito.

No Brasil, o sucesso do meme foi tão grande que acabou até sendo eternizado por uma música do Bonde do Gato Preto em parceria com o interminável Rei da Cacimbinha.

Confira abaixo a compilação de algum dos melhores memes do "weeee".





Em tempo: quem tem pensamentos suicidas e precisa de apoio emocional pode ligar para o CVV (Centro de Valorização da Vida) no número 188. Também é possível receber apoio emocional via internet (www.cvv.org.br), email, chat e Skype 24 horas por dia.