Sucesso no TikTok, Xurrasco participa de peneira no Flamengo

Um dos maiores fenômenos brasileiros no TikTok, o carioca Xurrasco realizou o sonho de jogar no Flamengo. Depois de dizer em entrevistas que gostaria de atuar pelo time rubro-negro, o jovem de 17 anos participou de uma peneira com jogadores das categorias de base do clube. Ele vestiu até camisa personalizada, e mostrou suas habilidades no Ninho do Urubu.

Segundo o Lance!, Gabriel Luiz de Souza Andrade - o nome real de 'Xurras' - já atuou como zagueiro. Ele chegou até a defender a equipe da Favela do Viegas, de Senador Camará, na Taça das Favelas.

A iniciativa fez parte de uma ação publicitária do Mercado Livre. A patrocinadora do Flamengo publicou nas redes sociais um vídeo sobre como foi o dia de Xurrasco no Ninho do Urubu.