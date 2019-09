Sudesb abre inscrições para aulas gratuitas na piscina e no mar

Os interessados em praticar aulas gratuitas de polo aquático, nado artístico e natação no mar terão oportunidade através do projeto social Escolinhas de Esportes Aquáticos.

A iniciativa, que é uma parceria da Federação Baiana de Desporto Aquático (FBDA) com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), oferece um total de 460 vagas.

A inscrição é presencial, gratuita e acontece na piscina olímpica da Bahia, na Avenida Bonocô, das 10h às 12h e das 16h às 18h, de terça a sexta-feira.

As aulas de natação no mar (60 vagas) serão realizadas na praia do Museu de Arte Moderna (MAM). As de polo aquático e nado artístico (200 de cada) serão na piscina do Bonocô.

Do total, 280 vagas, incluindo todas de natação no mar, são reservadas para estudantes das redes municipal e estadual de ensino, entre 7 e 17 anos. As outras 180 serão preenchidas por demanda de qualquer faixa etária. No caso do polo aquático, é pré-requisito saber nadar.

Para efetivar inscrição, o interessado precisa apresentar comprovante de residência, atestado de autorização médica e, caso seja estudante, o comprovante de matrícula.